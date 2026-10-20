Marchas y bloqueos en CDMX HOY 20 de octubre: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

Aspecto de una marcha en la Ciudad de México.

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad y la justicia en Ayotzinapa.

Aspecto de una marcha de trabajadores del IMSS en la CDMX. ı Foto: Cuartoscuro

No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Este martes 20 de octubre no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

Este martes, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) no publicó detalle de las manifestaciones de hoy en la capital mexicana. No obstante, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) enlistó las calles que se verán afectadas este 20 de octubre por movilizaciones sociales.

Marchas y Rodadas

09:00 H | Alcaldía Benito Juárez

Tipo: Concentración - Rodada

Ubicación: Av. Insurgentes Sur y Av. Porfirio Díaz, Col. Extremadura Insurgentes.

Destino / Rumbo: Av. San Fernando 22, Col. Belisario Domínguez.

Ruta: Posible ruta sin definir.

Concentraciones

Alcaldía Cuauhtémoc

07:30 H – Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico.

08:00 H – Av. José María Pino Suárez y Venustiano Carranza, Col. Centro Histórico.

12:00 H – Av. Insurgentes y Calz. Manuel Villalongín, Col. Cuauhtémoc.

15:00 H – Av. Paseo de la Reforma 135, Col. Tabacalera.

Alcaldía Cuajimalpa

10:00 H – Sta. Rita y Camino a Chamixto, Col. Loma del Padre.

#ReporteVial | Te compartimos las concentraciones y movilizaciones programadas para este martes 20 de octubre 2026. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/UVqEAfyX5U — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 20, 2026

Alcaldía Álvaro Obregón

11:00 H – Miguel Ocaranza y Blvd. Adolfo López Mateos, Col. Merced Gómez.

12:30 H – Av. Universidad 1449, Col. Axotla.

Alcaldía Gustavo A. Madero

12:00 H – Av. Gran Canal y Circuito Interior, Col. Ex Escuela de Tiro.

Alcaldía Benito Juárez

12:00 H – Av. División del Norte y Av. Cuauhtémoc, Col. Narvarte Poniente.

Alcaldía Iztapalapa

12:00 H – Unión 25, Col. Santa Martha Acatitla.

14:00 H – La Purísima, Col. Leyes de Reforma 1ª Sección.

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