Protestan para exigir justicia por Miguel Rojas, y otras manifestaciones en CDMX HOY 19 de octubre

Fotografía de archivo de una protesta para exigir justicia por Miguel Rojas, fotoperiodista fallecido en AXE Ceremonia.

Un día después de la audiencia contra empresas y personas vinculadas a la muerte de los fotógrafos Miguel Rojas y Berenice Gilles en el festival AXE Ceremonia, familiares y amigos protestan este lunes para continuar la exigencia de justicia por este caso, que lleva más de año y medio sin resolución.

La manifestación, organizada por el colectivo Hoy somos todos por Miguel, se concentrará frente al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en la colonia Doctores, a partir de las 09:00 horas.

Fotografía de archivo de una protesta para exigir justicia por Miguel Rojas, fotoperiodista fallecido en AXE Ceremonia. ı Foto: Cuartoscuro

Aunque se prevé una afluencia menor a 100 personas, apoyarán otros colectivos como el Frente Nacional por las 40 Horas.

Además de esta, se esperan otras concentraciones en la Ciudad de México para este lunes.

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este lunes 19 de octubre no se esperan marchas, pero sí cinco concentraciones y cuatro citas.

Concentraciones

COLECTIVO “HOY SOMOS TODOS POR MIGUEL” : Se concentrarán en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (Av. Niños Héroes No. 119, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc) a las 09:00 (Aforo: 60 personas. Exigen justicia por el caso de los fotoperiodistas fallecidos en el Parque Bicentenario; no se descarta afectación vial y apoyo de otras organizaciones) .

MOVIMIENTO FEMINISTA DE LA MERKADITA : Encuentro en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (Av. Universidad No. 1449, Col. Axotla, Alc. Álvaro Obregón) a las 12:30 (Aforo: 35 personas. Realizarán “Mercadita Feminista” para visibilizar desigualdades y promover la autonomía económica) .

PLATAFORMA 4:20 : Se concentrarán en el Monumento a la Madre (Av. Insurgentes Sur y Calz. Manuel Villalongín, Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc), en Av. División del Norte y Av. Cuauhtémoc (Col. Narvarte Poniente, Alc. Benito Juárez) y en Av. Gran Canal y Circuito Interior (Col. 20 de Noviembre, Alc. Gustavo A. Madero) a las 12:00 (Aforo: 45 personas en total. Jornada itinerante de difusión de derechos cannábicos y talleres) .

UNIÓN NACIONAL DE MAQUINEROS A.C. : Se concentrarán en Chrismo Entretenimiento (Texcoco No. 218, Col. Clavería, Alc. Azcapotzalco) a las 12:00 (Aforo: 50 personas. Realizarán registro de afectados por operativos para definir plan de acción) .

COLECTIVO “WE R WOMEN ON FIRE”: Se concentrarán en la Plaza Roja de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Zacatenco (Av. Wilfrido Massieu No. 306, Col. Nueva Industrial Vallejo, Alc. Gustavo A. Madero) a las 16:00 (Aforo: 50 personas. Intervención colectiva en solidaridad con alumnas del IPN).

Citas Agendadas

MOVIMIENTO ANTORCHISTA DE LA CIUDAD DE MÉXICO : Reunión en el Congreso de la Ciudad de México (Donceles y Allende, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc) a las 10:00 (Aforo: 30 personas. Solicitan regularización de predios en diversas alcaldías) .

ASAMBLEA DE BARRIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y UNIÓN DE INQUILINOS DE LA COLONIA ANÁHUAC : Reunión en la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento en la Vía Pública (Diagonal 20 de Noviembre No. 294, Col. Obrera, Alc. Cuauhtémoc) a las 11:00 (Aforo: 30 personas. Solicitan atención de la alcaldía Miguel Hidalgo sobre comercio y seguridad) .

PROPIETARIOS Y TRABAJADORES DE CARNICERÍAS : Reunión en la Secretaría de Gobierno (Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc) a las 12:00 (Aforo: 30 personas. Solicitan que el pago de sus productos sea en efectivo y no electrónico) .

VECINOS DE LA COLONIA SAN JOSÉ INSURGENTES: Reunión en la Alcaldía Benito Juárez (Municipio Libre No. 1611, Col. Santa Cruz Atoyac, Alc. Benito Juárez) a las 13:00 (Aforo: 20 personas. En contra del proyecto de construcción de vivienda en la zona).

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