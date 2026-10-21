Clara Brugada inaugura complejo educativo en Santa María Aztahuacán

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó la ceremonia de inauguración del Complejo Hábitat Educativo Santa María Aztahuacán, una magna obra de infraestructura escolar en la alcaldía Iztapalapa desarrollada en colaboración con la Fundación Alberto Bailléres, con el objetivo de devolver y mejorar sustancialmente el derecho a la educación de los estudiantes afectados por los sismos del 19 de septiembre de 2017.

Durante el evento protocolario, Clara Brugada Molina estuvo acompañada en el presídium por el secretario de Educación Pública del Gobierno de México, Mario Delgado Carrillo; la alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez Ruiz; los representantes de la Fundación Alberto Bailléres, Alejandro Díaz de León y Rosy Gluyas; el secretario de Educación local, Pedro Moctezuma Barragán; la Autoridad Educativa Federal, Francisco Luciano Concheiro; y representantes vecinales y estudiantiles. Ante ellos, se destacó que la intervención arquitectónica se planteó como una respuesta resiliente a un territorio que enfrentó la pérdida de 8 mil metros cuadrados de espacios por hundimientos y grietas tras los temblores.

Para garantizar la viabilidad y seguridad de la edificación, el complejo de casi 18 mil metros cuadrados fue cimentado con más de 70 pilotes de entre 40 y 60 metros de profundidad. Esta ingeniería permitió erigir un espacio de tres niveles con capacidad ampliada para atender a casi 2 mil estudiantes por turno —hasta 4 mil alumnos de educación básica en total—, integrando los servicios del jardín de niños Fray Martín de Valencia, la primaria general Herminio Chavarría y la secundaria número 198 Luis Pasteur. Las instalaciones cuentan con diseño colaborativo plasmado en mosaicos perimetrales, bibliotecas, comedores, auditorios y áreas deportivas de alto nivel.

”Aquí no tenemos solo salones para aprender matemáticas, historia o geografía. Yo podría decir que esta es una escuela, una auténtica escuela utopía para jugar, para descubrir, para crear y para ser felices. Una escuela a la altura de los sueños de las niñas y los niños”, puntualizó Clara Brugada Molina, subrayando que esta recuperación del tejido social se gestó con base en la planeación participativa de la comunidad.

El recinto también será parte del ecosistema de programas sociales de la administración central. La mandataria aprovechó el acto para anunciar que los programas “Do Re Mi Fa Sol” y “Mextli Digital” entrarán en operación en estas instalaciones, equipándolas con instrumentos y maestros de música, así como con impresoras 3D, robótica, telescopios digitales y realidad virtual. Estos apoyos complementarán las estrategias consolidadas como “La Escuela Es Nuestra - Mejor Escuela”, la cual destina mil 500 millones de pesos, y los beneficios universales como “Mi Beca Para Empezar”, que hoy alcanza a 600 mil niñas y niños capitalinos.

”La educación pública tiene el inmenso poder de romper la herencia de la desigualdad, de abrir a los hijos e hijas de las familias más humildes, las puertas que estuvieron cerradas muchas veces para sus padres. El poder de lograr que el origen no sea una condena, que el talento pese más que el dinero”, concluyó Brugada Molina al reivindicar la inversión de más de 14 mil millones de pesos destinados a infraestructura y apoyos educativos en la capital.

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