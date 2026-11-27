En medio de las bajas temperaturas y las lluvias registradas este viernes en CDMX

La Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó las alertas Roja y Naranja por lluvias fuertes en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, además de una advertencia por bajas temperaturas para seis demarcaciones durante las primeras horas del sábado 28 de noviembre.

De acuerdo con los avisos emitidos por la dependencia capitalina, las precipitaciones podrían provocar encharcamientos, inundaciones y corrientes de agua en calles y avenidas, por lo que llamó a la población a tomar precauciones y evitar zonas de riesgo.

Las alertas por lluvias estarán vigentes desde las 14:00 horas de este viernes hasta las 06:00 horas del sábado, mientras que el aviso por temperaturas bajas comprende el periodo de las 00:00 a las 09:00 horas del 28 de noviembre.

¿Qué alcaldías tienen Alerta Roja y Naranja por lluvias en CDMX?

La SGIRPC estableció dos niveles de alerta ante el pronóstico de precipitaciones en la capital. La Alerta Roja corresponde a seis alcaldías, donde se esperan lluvias de entre 50 y 70 milímetros.

Las demarcaciones bajo este nivel son:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

La Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco

En tanto, la Alerta Naranja se activó para otras 10 alcaldías, donde se pronostican lluvias de entre 30 y 49 milímetros:

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Miguel Hidalgo

Tláhuac

Venustiano Carranza

Se activa Alerta Naranja por pronóstico de lluvias fuertes para la tarde y noche del viernes 27/11/2026 y la madrugada del sábado 28/11/2026 en las demarcaciones de @AzcapotzalcoMx, @BJAlcaldia, @Alcaldia_Coy, @AlcCuauhtemocMx, @TuAlcaldiaGAM, @IztacalcoAl, @Alc_Iztapalapa,… pic.twitter.com/RnrVLOfUr8 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 27, 2026

Activan alerta por bajas temperaturas en seis alcaldías de CDMX

Además de las lluvias, Protección Civil emitió una alerta por temperaturas bajas para la madrugada del sábado 28 de noviembre, cuando se esperan registros de entre 4 y 6 grados.

Las alcaldías contempladas en este aviso son Azcapotzalco, Coyoacán, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Tláhuac.

La advertencia estará vigente de las 00:00 a las 09:00 horas, por lo que las autoridades recomendaron a los habitantes de estas demarcaciones abrigarse adecuadamente, cubrir nariz y boca y evitar cambios bruscos de temperatura.

Se activa Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del sábado 28/11/2026 en las demarcaciones de @AzcapotzalcoMx, @Alcaldia_Coy, @TuAlcaldiaGAM, @Alc_Iztapalapa, @AlcaldiaMHmx y @TlahuacRenace.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/wkfGeNuCIE — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 27, 2026

Recomendaciones ante las lluvias y el frío en CDMX

Ante las condiciones meteorológicas previstas para las próximas horas, la SGIRPC pidió a la población seguir las recomendaciones de prevención.

En el caso de las lluvias, recomendó no cruzar calles o avenidas con encharcamientos o corrientes de agua, evitar refugiarse debajo de los árboles y esperar a que disminuya la intensidad de las precipitaciones antes de continuar los traslados.

Para reportar emergencias, la ciudadanía puede comunicarse al 911 o al 55 5683 2222.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL