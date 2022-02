Abriremos espacios en prepas y universidades para más mujeres: Sheinbaum

En el marco del Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que el acceso a la educación del género femenino debe ser un derecho, por ello en su gestión abrirá espacios en preparatorias y universidades para que puedan cumplir sus sueños.

Hay muy pocas mujeres que se dedican a la ciencia en nuestro país y en el mundo. Este tipo de días tiene el objetivo de hacer una visibilización ya que las niñas no piensan muchas veces que quieren ser biólogas, físicas matemáticas, químicas o incluso sociólogas o humanistas, pero particularmente científicas

La mandataria local aseveró desde el museo de la UNAM, el Universum, que particularmente se dijo a las mujeres por muchos años, que solamente podían ser cocineras, estilistas, secretarias -que no está mal ya que son profesiones muy importantes- pero aclaró que el problema es cuando se les niega la posibilidad de ser otras cosas, ya que pueden hacer lo que quieran.

Mi gobierno da todas las posibilidades para que sean lo que quieran y cumplan sus sueños. No tenemos cerradas las puertas bajo ninguna condición, nadie nos puede cerrar las puertas, que no se nos limite a ciertas profesiones, o que si tenemos hijos no podemos seguir estudiando o trabajar; por ello el mensaje es que vamos a dar todas las condiciones para ello