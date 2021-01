Acusan a maestro de la UNAM por falta de empatía con alumna enferma por COVID-19

Un profesor de la Universidad Autónoma Nacional de México (UNAM) es señalado en redes sociales por su falta de empatía con una estudiante que se ausentó de su clase de Fundamentos de la Mercadotecnia debido a que enfermó por COVID-19.

En un video que fue difundido en redes sociales se muestra el momento en que José Raúl de Córdova Conde asegura ser un profesor estricto y advierte, “si el alumno no puede, adiós”.

Yo no soy la Basílica de Guadalupe donde van a hacer sus peticiones para que les hagan milagros… yo no puedo permitir que los alumnos se me suban al escritorio, si el alumno no puede, adiós. Le pongo NP y ahí muere