Alcaldes de oposición piden que contralor capitalino rinda cuentas; acusan persecución política

Alcaldes de oposición solicitaron a los líderes parlamentarios del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano en el Congreso capitalino llamar a comparecer al Contralor General de la Ciudad de México por al acoso y la persecución política que mantiene contra los gobiernos que no son de Morena.

El titular de la alcaldía Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, sostuvo que el Secretario de la Contraloría General, Juan José Serrano Mendoza, implementa una política en la que primera se sanciona y luego se investiga, no se respetan los procesos de investigación y sólo la aplica para las alcaldías gobernadas por la alianza PAN-PRI-PRD.

Refirió que este tipo de acoso no sólo ocurre en Miguel Hidalgo, pues en las nueve alcaldías gobernadas por la oposición desde 2021 reciben constantes sanciones, sin investigaciones previas en contra de su personal, lo que es una persecución política.

“Vinimos a hacer esta solicitud, para que se llame a cuentas al que ocupa el cargo de Contralor, porque para nosotros ya no es un Contralor, es un linchador del régimen. ¿Y por qué digo que ya no es un Contralor? Porque no está cuidando la observancia de la Ley, está linchando a los opositores e impone sanciones unilateralmente”, afirmó.

En este tema, el alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, instó a los legisladores locales “de manera muy respetuosa queremos decirle a los Diputados: llámenlo a comparecer, porque aquí tienen que venir a rendir cuentas, porque no ha actuado con la imparcialidad y por ese voto que se le dio de confianza por unanimidad en este Congreso cuando inició el anterior Gobierno. Entonces, por supuesto Mauricio, esta batalla también es de Benito Juárez, es desde Benito Juárez y vamos a hacerla juntos, porque queremos que venga al Congreso a comparecer”.

Las y los alcaldes de la @UNACDMX_OFICIAL exigimos que cese la persecución política.

Respaldamos desde el Congreso de la Ciudad al alcalde @MauricioTabe.



Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, consideró que en su comparecencia, el Contralor deberá dar a conocer el número de investigaciones que ha iniciado en las alcaldías gobernadas por Morena y cuáles han sido las sanciones, pues de esta manera se evidenciará la tendencia de acoso que tiene contra la oposición.

“Queremos ver qué han hecho con los alcaldes de Morena, porque muchos de ellos tienen errores y errores graves y yo no veo que los exhiban, no veo que los persigan, no veo que los sancionen, queremos que sean justos y que actúen conforme a derecho”, indicó.

La alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, aseguró que hay un trato parcial de la Contraloría contra las alcaldías de oposición y denunció que en al menos 150 actas de entrega-recepción levantadas en la alcaldía Álvaro Obregón, no hay ningún avance ni respuesta.

Exigió al Secretario Contralor que investigue los casos de corrupción y faltas administrativas denunciadas, porque todos los funcionarios de oposición son funcionarios públicos profesionales y comprometidos porque eso le conviene a la Ciudad.

“Déjenos trabajar y dar resultados en lugar de perseguirnos o inhabilitarnos funcionarios públicos", expresó.

Ya basta de la persecución política por parte de las autoridades del @GobCDMX y @GobiernoMX.

Por su parte, Margarita Saldaña, alcaldesa de Azcapotzalco, pidió que la Contraloría local cambie el método de operar en la que sea un acompañante y vigilante de las alcaldías para que las cosas se hagan bien y no una perseguidora de opositores.

“Si hay queja, primero se dictan medidas precautorias, suspenden para investigar, se tardan tres, cuatro, cinco meses en investigar y después emiten sentencias”, criticó.

Alfa González Magallanes, alcaldesa de Tlalpan, coincidió con sus homólogos en que existe acoso hacia los alcaldes de oposición, pues a las demarcaciones gobernadas por Morena no existe el mismo trato por parte de este órgano vigilante.

“Se requiere una actuación imparcial por parte del Secretario de la Contraloría General. El trabajo que se hace desde la Contraloría debe ser jurídico-administrativo y no político”, añadió.

Ante la solicitud de los alcaldes, el coordinador del GPPAN, Christian Von Roehrich, anunció que el bloque opositor en el Congreso capitalino, promoverá la comparecencia de Serrano, con objeto de que pueda explicar la acción intimidatoria y de persecución de la que se le acusa.

“Ha venido una serie de obstáculos por parte del gobierno y no les permiten hacer bien su trabajo. No asimilan que la oposición ganó nueve alcaldías, la mayoría de las alcaldías de la Ciudad de México; hoy están haciendo la diferencia con datos incluso, del gobierno federal, del gobierno de la Ciudad”, apuntó.

El Coordinador de los diputados del PRD, Víctor Hugo Lobo, expresó su preocupación por la forma en que el Gobierno central ejerce la ley administrativa y orienta sus esfuerzos en gobiernos que no son del oficialismo.

Ernesto Alarcón Jiménez, líder de los legisladores locales del PRI, dijo que su fracción respalda los esfuerzos jurídicos y parlamentarios de la oposición y reprobó la actitud de los órganos de sanción y de contraloría.

De Movimiento Ciudadano, Royfid Torres González, acusó que hay asuntos y quejas en la Contraloría en contra de instituciones del Gobierno capitalino, pero a estas no presentan avances ni se le da cauce.

Los alcaldes solicitantes fueron recibidos en las escalinatas del Congreso por vecinas y vecinos de diferentes colonias, quienes expresaron su apoyo y solidaridad ante el embate perseguidor que mantiene el Gobierno local en su contra.

