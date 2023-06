Vecinos, en alerta por megaobra en Villas del Pedregal; acusan a Seduvi de reactivación

Vecinos de la unidad habitacional Villas del Pedregal, ubicada en la alcaldía Coyoacán, dijeron mantenerse vigilantes de que no avance el proyecto de construcción de una obra que, de concretarse, provocaría un severo impacto urbano y ambiental en toda la zona.

Se trata de un desarrollo habitacional que incluye cuatro torres con un total de 926 viviendas, dos de los edificios con 34 niveles y el otro par, de 25 niveles, un estacionamiento de cuatro niveles y casa club, que se pretende construir en Periférico 5178, en la colonia Pedregal de Carrasco.

Los vecinos se mantienen en cierta calma a raíz de que recientemente autoridades les dijeron que la obra sería suspendida, pero no les deja de preocupar que hasta el momento el proyecto sigue en pie.

“Hace año y medio aproximadamente, después de una marcha, el gobierno nos notificó que no iban a construir los edificios porque podían causar problemas de agua en toda la zona, aparte se habían identificado algunos socavones”, compartió con La Razón, Kevin, quien vive en la Unidad Villas del Pedregal.

Por su parte, la diputada del PAN Gabriela Salido explicó que en principio la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) interpuso un juicio de lesividad en contra del dictamen de construcción; sin embargo; ahora hay un nuevo dictamen que permite continuar con el proyecto y está firmado por el actual titular de Seduvi, Carlos Alberto Ulloa.

“Es una tomada de pelo, la misma secretaría que combatió el proyecto hoy lo está autorizando; es un antecedente emblemático desde el inicio de la actual administración de Seduvi”, comentó la legisladora.

Los vecinos de la zona temen que debido a la construcción que se planea, sufran las mismas consecuencias que cuando se construyó el edificio Be Grand, que actualmente está a unos metros de Villas del Pedregal, en Periférico Sur 5146.

“Cuando construyeron el Be Grand tuvimos desabasto de agua, pararon el servicio en la unidad, únicamente nos ponían a disposición la cisterna cierto tiempo para que todos juntáramos agua y no nos quedáramos sin el recurso; a veces nos notificaban que no tendríamos agua por dos o tres días”, contó Hilda, vecina de la unidad Villas del Pedregal.

Otro de los temas que les causa incertidumbre a los colonos es el vial, por los embotellamientos que pudiera causar el proyecto.

“Cuando hay obras cercanas siempre es un caos, el hecho de que nos ubiquemos sobre Periférico detona muchas cosas al ser una de las vías principales para que muchos lleguen a sus destinos”, compartió Hilda, quien aseguró que la proliferación de obras de este tipo ha llegado a retrasar los trayectos hasta una hora, lo que provoca la desesperación de residente y visitantes.

Al respecto, la diputada Gabriela Salido señaló que un proyecto como el que se pretende construir en Boulevard Adolfo Ruiz Cortines 5178 provocaría una serie de afectaciones ambientales y de movilidad, por lo que advirtió que en éste y otros casos tomará cartas en el asunto para intentar frenar desde el Congreso cualquier obra que no cumpla con los requerimientos necesarios.

Y agregó: “Nosotros siempre acompañamos a vecinos, nos encargamos de darles asesoramiento; este proyecto es totalmente imputable a la Seduvi y por supuesto que le estaríamos pidiendo cuentas para exigirles que no se viole la normatividad”.