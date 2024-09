Alessandra Rojo de la Vega impugnará hoy la anulación de elección en Cuauhtémoc

La alcaldesa electa en Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, anunció que esta noche presentará ante la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la impugnación sobre la anulación de la elección en la demarcación.

La aliancista detalló en sus redes sociales que continuará con la batalla para defender el resultado del pasado 2 de junio, en el cual salió victoriosa.

“Por la noche presentaré personalmente la impugnacion ante el TEPJF, en donde daremos nuevamente la batalla y sabemos que actuarán conforme a derecho. Como todas las veces anteriores, ganaremos. Nos asiste la razón, la justicia y la legalidad”, escribió.

Esto, porque el Tribunal Electoral de la Ciudad de México anuló los comicios por presunta violencia política en razón de género cometida por Rojo de la Vega en contra de su adversaria Catalina Monreal Pérez.

De acuerdo con el Instituto Electoral de la Ciudad de México ratificó el triunfo de la aliancista con 156 mil 449 sufragios contra los 145 mil 153 que obtuvo la morenista, luego de un recuento de los sufragios emitidos.

Catalina Monreal ofrece conferencia

Ayer, Monreal Pérez ofreció una conferencia en la cual señaló contaba con pruebas de que Rojo de la Vega cuenta con una supuesta red de corrupción y poder. Reiteró además que la aliancista presuntamente la violentó al argumentar que su vida política se la debe a su familia y nombrarla sólo por su apellido.

“Desde abril he estado documentado toda la violencia, es una mujer con una red de poder y corrupción impresionante, tiene redes que no quisiera yo hablar de más para no afectar el proceso jurídico, pero tiene mucho poder y ha actuado malamente en muchos sentidos, en la Fiscalía todavía más, tengo pruebas de actos de corrupción” aseguró.

La morenista además anunció que presentará una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México debido a los ataques y amenazas que ha recibido en redes sociales por parte de usuarios, de los cuales, algunos, dijo sin precisa quiénes, supuestamente son cercanos a Rojo de la Vega.

LMCT