Sheinbaum representa bien a la CDMX: AMLO

El Presidente, Andrés Manuel López Obrador, ratificó que en la Ciudad de México está bien representado por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien señaló que él es el que representa la transformación de la vida pública del país.

Durante la evaluación del programa Jóvenes Construyendo el Futuro en la alcaldía Xochimilco, el titular del Ejecutivo federal expresó su beneplácito por el trabajo realizado por la mandataria capitalina: “Me da gusto que estemos aquí con la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, porque sabemos, hoy lo comenté en la mañana, que estamos bien representados”, reiteró.

Apenas en la conferencia de prensa matutina, López Obrador afirmó que en su trabajo como gobernante, Sheinbaum le aligeraba la carga en la Ciudad de México.

“Tenemos muy buena relación con la jefa de Gobierno, quizá por eso no tengo que hacer muchas giras en la Ciudad de México, porque la jefa de Gobierno me aligera la carga, ella me representa muy bien, me siento representado por la jefa de Gobierno, que es una mujer trabajadora, honesta, con convicciones y sí vamos a visitar más la Ciudad”, señaló el tabasqueño.

Al respecto, Sheinbaum reconoció que aunque es un honor para ella la distinción que le hizo el Presidente, quien realmente representa a los mexicanos es López Obrador.

“Hoy en la mañana tuve el gran honor de que usted dijera que está representado aquí en la Ciudad de México, pero en realidad usted nos representa, señor Presidente, es el anhelo por el que luchamos, no se nos olvida de dónde venimos y por ello no se nos olvida dónde estamos, lo que representa la transformación, la cuarta transformación de la vida pública y hacia dónde vamos”, expresó.

En este contexto, el Presidente de la República aseguró que se ha fortalecido la economía popular y México va superando la crisis generada por la pandemia gracias a la aplicación de los programas del Bienestar.

“No hay un pueblo en que no reciban un programa de bienestar, estamos atendiendo al 70 por ciento de los hogares del país (...). Nosotros, a pesar de la pandemia, no padecimos una crisis de consumo, la gente no dejó de tener para lo indispensable, la gente llegó a tener para lo de abajo”, destacó.

Celebró que sólo falta recuperar 50 mil empleos formales del millón 400 mil que se perdieron debido a la crisis sanitaria por el Covid-19 y afirmó que esto ocurrirá en poco tiempo.

“Con la crisis perdimos un millón 400 mil empleos de los trabajadores inscritos en el Seguro Social; el día 1 de septiembre que informé, hablaba yo que ya habíamos recuperado la mayoría de los empleos, que sólo nos faltaban 190 mil para estar como antes de la pandemia. Hoy estaba viendo los datos, tenemos 140 mil empleos creados en lo que va de septiembre, quiere decir que vamos por 50 mil”, detalló.

En Xochimilco, resaltó que gracias al modelo económico aplicado por el Gobierno de la Cuarta Transformación, que consiste en fortalecer la economía popular y atender a los que menos tienen, en el país no hubo crisis de consumo.

Informó que este año se proyecta alcanzar un nuevo récord en remesas con la recepción de alrededor de 48 mil millones de dólares al terminar el 2021.

