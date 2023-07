Apasionados del high energy sorprenden con sus mejores pasos en Metro San Lázaro

La estación del Metro San Lázaro se ha convertido en un escenario de cultura, música y baile; en algunas ocasiones con rock y otras con high energy, como ocurrió hace unos días cuando este espacio se convirtió en una auténtica pista de baile, la cual reunió a los amantes de este ritmo y quienes aprovecharon para mostrar sus mejores pasos.

Sin embargo, este acontecimiento no se quedó dentro de la populosa estación, pues en poco tiempo llegó a redes sociales, donde ha llamado la atención de miles de ciberusuarios, al grado de volverse viral.

Por ejemplo, en TikTik hay un video que muestran a seguidores del high energy que se reunieron en San Lázaro para bailar al ritmo de su música favorita.

El clip supera los 13 mil 'likes' y está lleno de buenos comentarios.

¿Qué es el high energy?

El "high energy" (alta energía) es un género musical que surgió en los 80´s, especialmente en la escena de la música disco.

Se le conoce por su ritmo rápido, melodías pegadizas y letras optimistas. Fue muy popular en las pistas de baile aquella década y su característica es su estilo vibrante y muy bailable.

Tiene una fuerte influencia electrónica y se utiliza ampliamente la música sintetizada y los beats marcados.

El high energy suele contar con vocales potentes y cargadas de emoción, con letras que transmiten mensajes positivos y motivadores.

Otra de sus características distintivas es su capacidad para mantener un ritmo acelerado durante toda la melodía, lo que la convirtió en una opción popular en clubes y fiestas, ya que invita a la gente a bailar y disfrutar de la energía contagiosa de la música.

Aunque el high energy alcanzó su apogeo en los años 80, su influencia ha continuado en diferentes formas y géneros de música electrónica y dance hasta la actualidad.

Algunos ejemplos de artistas y canciones que representan este género incluyen "High Energy" de Evelyn Thomas, "Venus" de Bananarama, y "You Spin Me Round (Like a Record)" de Dead or Alive.

