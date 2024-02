Aplican primer doble No Circula del año

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came) informó ayer que fue activada la Fase 1 de contingencia ambiental por ozono en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, debido a que a las 15:00 horas se registró una concentración de 167 ppb de ozono, y las condiciones adversas continuaron el resto del día.

De esta manera, este viernes se aplicará por primera vez en el presente año el doble Hoy No Circula debido a la mala calidad del aire, pues el 1 de enero hubo una contingencia regional que no implicó restricciones vehiculares.

La Came indicó que este día no podrán circular entre las 05:00 y las 22:00 horas los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2 y tipo 1 cuyo último dígito sea 0, 2, 4, 6, 8 o 9, así como aquellos en los que la matrícula esté conformada sólo por letras.

Tampoco podrán hacerlo los de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado azul y terminación de placas 9 y 0, así como las unidades que no porten el holograma de verificación.

También deberá dejar de circular el 50 por ciento de las unidades de reparto de gas L.P. que no cuenten con válvula de desconexión seca, con matrícula par.

Asimismo, todos los vehículos de carga local o federal y los taxis con holograma 0, 1 y 2, deben evitar circular entre las 6:00 y las 10:00 horas.

La Came también estableció que las fuentes fijas de la industria manufacturera que en sus procesos generen precursores de ozono, deben reducir sus actividades en 40 por ciento y deben suspender totalmente las labores de limpieza, mantenimiento y desengrase que produzcan emisiones contaminantes.

Por la noche, el organismo confirmó que se mantiene la contingencia y pronosticó que este viernes la calidad del aire será entre mala y muy mala.

Al respecto, la Secretaría del Medio Ambiente de la capital recomendó evitar eventos y actividades deportivas, cívicas, culturales y de recreo, entre las 13:00 y las 19:00 horas.

También propuso facilitar el trabajo a distancia, realizar compras o trámites en línea para reducir traslados, y evitar el uso de aromatizantes, aerosoles, pinturas, impermeabilizantes o productos que contengan solventes.