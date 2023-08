Argentino se queja del olor de la gente en Metro de CDMX y pasajeros lo enfrentan.

Un video le está dando la vuelta a las redes sociales. El material muestra cómo un turista argentino se queja del calor y del olor de la gente que usa el Metro de la Ciudad de México.

El argentino comenzó a hablar por teléfono sobre el calor que se llega a sentir en el Metro de la capital del país.

Además, el turista realizó comentarios negativos sobre el olor que se encierra en los vagones del medio de transporte por la acumulación de gente.

“No hay aire acondicionado como en Argentina. Hay mucho olor a gente, pues va muy apretada ¿Por qué la gente no lo pide? ¿Por qué no se pone perfume?”, dijo el turista en su llamada telefónica.

Inmediatamente la gente comenzó a verlo de manera extraña hasta que un sujeto le cuestionó la razón por la cual no se regresa a Argentina.

Así comenzó una discusión entre el turista y un mexicano que defendió su punto de manera muy amable.

El video dura 48 segundos y muestra sólo una parte de la discusión que ocurrió en el vagón del Metro de la CDMX. Por la imágenes que se publicaron en Tik Tok se puede observar que estos hechos ocurrieron en la Línea 3, que va de Indios Verdes a Universidad.

En tanto, las redes sociales comenzaron a hacer viral el video, por lo que ahora tiene más de mil comentarios y supera las 200 mil reproducciones.

“De nuestros problemas y de nuestra gente sólo podemos hablar nosotros mismos”, “ese amigo se sacó un 10, gracias amigo por defendernos ¡Viva México!”, “Argentina está igual y igual que no mienta yo soy mexicano y vivo en Buenos Aires”, “el de gorra me representa”, “mis compas se aguantaron las ganas de abaratarlo”, son algunos de los comentarios que han realizado los usuarios de TikTok.