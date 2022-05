AMLO aseguró que sus dichos sobre la UNAM se han malinterpretado

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que sus dichos sobre la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se han malinterpretado, luego de que esta semana señaló que durante la pandemia por Covid-19 prefirió enviar a sus médicos estudiantes a sus casas.

“No es cuestionar a la UNAM, yo he hecho aquí algunos planteamientos y se han malinterpretado , porque me interesa mucho que esa institución importantísima, histórica, de nuestro país, siga siendo una gran institución”, aseguró.

Debido a que, según dijo, se llegó al extremo de que la mayoría de los maestros de ciencias sociales eran aplaudidores del régimen de corrupción y que con el presupuesto que recibe se creó una burocracia dorada.

López Obrador agregó que le interesa que no se mantengan cotos de poder e influyentismo, así como tampoco la cooptación de investigadores y maestros, y que no se castigue a quienes no están de acuerdo con las posturas anti neoliberales.

En respuesta, la UNAM recordó que fue la autoridad sanitaria, publicó el 19 de marzo de 2020 un oficio en el que se declaró la suspensión de todas las actividades de los ciclos clínicos de pregrado y solicitó que los estudiantes no acudieran a las instituciones de salud.

FBPT