Blindaje en Donceles: Diputados del PAN pernoctarán en Congreso capitalino para evitar ratificación de Ernestina Godoy

Diputados locales del PAN optaron por pasar la noche de este martes en el Congreso de la Ciudad de México, el cual luce esta noche blindado, para evitar el caos vial que se espera en calles aledañas ya que se mantendrán cerradas debido al proceso de ratificación de la titular de la Fiscalía General de Justicia, Ernestina Godoy.

La diputada de Acción Nacional, Claudia Montes de Oca grabó un video afuera del Congreso local donde se perciben ya instaladas algunas vallas metálicas: “Desde una noche antes estamos aquí para evitar la ratificación de Ernestina Godoy”.

Claudia Montes de Oca, diputada local (PAN): Desde una noche antes estamos aquí para evitar la ratificación de Ernestina Godoy. Video: Especial

La mayoría de los legisladores del PAN se unieron a esta acción para evitar que a cualquiera de ellos se les impidiera la llegada, pues señalaron que a algunos han recibido amenazas y propuestas respecto a su voto.

Durante conferencia una conferencia de prensa que se llevó a cabo por la tarde, el presidente del PAN en la Ciudad de México, Andrés Atayde, comentó: “Han recibido llamadas anónimas, sugerencias para ir a oficinas de Gobierno para cambiar el sentido de su voto”.

En Allende y 5 de Mayo. Blindaje en calles aledañas al Congreso de la CDMX; Foto: Eunice Cruz

Luisa Gutierrez Ureña, diputada de oposición, quien señaló que está atrincherada en el Congreso capitalino desde ayer.

"Estoy atrincherada desde ayer, mi condición física no me permitía esperar a que los granaderos me impidieran el acceso y me golpearan como con la aprobación de la Ley Godoy. Estoy cuidada y monitoreada por mi doctora y muy arropada por mis compañeros", aseguró en redes sociales.

Diputada del PAN Imagen: Captura de pantalla / Redes sociales

Leo