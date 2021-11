Blindar BJ, un modelo de coordinación que ha dado resultados: Santiago Taboada

El Alcalde de Benito Juárez, en la Ciudad de México, Santiago Taboada, consideró que blindar la localidad es un modelo de coordinación que ha dado resultados.

“A ver, ¿De qué se trata un modelo de coordinación en materia de seguridad? Primero, en lo que efectivamente lo que estamos buscando y por eso lo hemos dicho siempre, el modelo en Benito Juárez de Blindar se trató de un modelo de coordinación, de un modelo de coordinación que, de una u otra manera, hizo que el gobierno de la alcaldía, que es el gobierno de proximidad, no renuncia a eso. Es decir, nosotros combatimos todos los días con las policías complementarias delitos que, de alguna manera, y esto debería de ser un modelo precisamente en el cual le permitas a un gobierno de proximidad dar está investigación, dar estos seguimientos, sobre todo con los delitos de bajo impacto y el gobierno estar concentrado precisamente en los delitos de alto impacto, en reducir los homicidios, ese es el modelo que estamos buscando", refirió.

Y agregó el funcionario capitalino:

"Nosotros estamos pidiendo que de, una u otra manera, inclusive presupuestalmente, porque lo decía Mauricio, porque no solamente es en seguridad, las alcaldías cubrimos con presupuesto propio muchas de las facultades exclusivas que tiene la Ciudad de México y por eso decía que no solamente era un tema relacionado con seguridad", sostuvo.

Y al abordar el tema del Presupusto señaló:

"Ahora que estamos hablando del presupuesto, Benito Juárez este año, el 2021, lo dije, y se lo dije al secretario de gobierno casualmente en año electoral, tuvo que invertir seis veces más en pipas de agua porque en 3 años, el año en que más complicado estuvo el suministro y la colaboración con el Sistema de Aguas fue éste y no solamente en este tema, también en muchos otros temas estamos asumiendo, por ejemplo, el de servicios urbanos. Muchas veces, a través de estos convenios de coordinación, facultades que les tocan en vías primarias al gobierno de la ciudad.

"No estamos pidiendo dinero para capítulo mil que, dicho sea de paso es de las contrataciones, eso es un tema que lo maneja exclusivamente el gobierno. Prácticamente todos estamos pidiendo inversión, obra pública, necesidades que tiene la ciudad, infraestructura que, de una u otra manera, ustedes lo pueden ver, está muy deteriorada por la falta de mantenimiento de hace muchos años".

"Lo que también quiero decirles es que lo dicen: 'Bueno, conformense con ese presupuesto'. A ver, todos, absolutamente todos los conceptos centralizados traen en aumento y lo digo porque hoy la luz sale más cara, la luz que le cobran a las alcaldías es tarifa comercial, ahí están los datos para quien diga que no. En el caso del agua, mucho más cara la tarifa y todas esas actualizaciones. Por ejemplo, se los dije la semana pasada, hoy los policías tienen un aumento salarial muy tarde llegó, pero muy justo", agregó.

Hoy todos los trabajadores de la Ciudad, sostuvo, tienen un aumento salarial y ese aumento salarial va en el Presupuesto de las alcaldías y ni un solo aumento en términos de inversión pública, eso es lo que estamos peleando, y por eso los modelos también de coordinación los estamos peleando, porque sí logramos disminuir los delitos, también es con el recurso que estamos teniendo las alcaldías o poniendo a las alcaldías en materia de seguridad, de eso se trata. El problema es que los programas exitosos muchas veces no les gustan porque les quitan reflectores y aquí solo lo que estamos tratando es de que los programas que tuvieron éxito se repliquen.

"Por eso, en algún momento dado, decía el alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez, la UNACDMX nació para eso, las políticas públicas exitosas hay que replicarlas, sean de quien sean.

"Y otro tema muy importante es el que decía Mauricio, la reunión del Cabildo tiene que ser urgente, tenemos que ponernos a discutir sobre todo los alcances del Plan de Obras para el 2022 de la Ciudad de México", refirió.

Y segundo punto, que también me parece importante. Nos decían que no nos iban a recibir en bloque, que eso de los bloques no iba a pasar y la semana pasada el bloque de alcaldes de Morena de la Ciudad y los del Estado de México sí los recibieron en bloque. Lo único que estamos pidiendo es trato igual, la UNACDMX con los alcaldes de la zona metropolitana Del Valle de México que ganaron en su elección por otro partido distinto al de Morena y que, aparte, muchos de ellos colindan con la Ciudad de México. Entonces, estamos pidiendo lo mismo eh, ya no nos pueden decir que no nos van a recibir en bloque porque no reciben en bloques, que nos van a recibir uno por uno, el antecedente es la semana pasada. Nosotros no queremos ir a una foto, inclusive sin cámaras si quieren; nosotros queremos ir a poner puntos de la agenda metropolitana, de la agenda de las alcaldías, que, de una u otra manera, sufrimos también o tenemos esta complejidad de todo el paso y de todo el tránsito y del flujo que se tiene entre la Ciudad y el Estado de México.

"Entonces, lo único que pedimos es trato igual”, sostuvo.