Cansados de encierro, desbordan el Centro

Antes de la celebración de Navidad en la Ciudad de México, algunos con cubrebocas a media nariz o en la barbilla, o sin respetar la sana distancia, miles de capitalinos se han dado cita en las calles del Centro Histórico para comprar regalos de la época o “darse una escapada” tras los meses de angustia que muchos han sufrido a causa de la pandemia, esta vez sin temor a la nueva variante que tiene en alerta a Europa.

Martha, una capitalina de 40 años, visitó las calles del Centro en busca de regalos para sus ahijados, “aprovechando” la temporada y las vacaciones y, aunque comenta que padeció Covid-19 en agosto del 2020 y sabe “lo que se siente estar de verdad enferma y con oxígeno”, asegura que sus ganas de salir “son más grandes” que el miedo.

“Sí, todavía no termina la pandemia, que hay nuevas variantes, pero esto ya no se va a ir; lo que sí se nos va es el tiempo; ya fueron meses (de no salir), ahora lo que corresponde es salir, eso sí, con las precauciones”, expresó a este medio.

En una situación similar se encuentra el señor Alejandro, quien, con más de 60 años, esta semana acudió al Centro con sus dos nietos, a quienes llevó a pasear a la verbena del Zócalo, pues reconoce que, aunque se cuidó “mucho los meses previos”, ya está “cansado” y los niños están “fastidiados de tanto encierro, de no poder salir, de que ahora sí a la escuela, ahora no; ya ha sido mucho”, expresó, tras reconocer que, por su edad, ya acudió por la dosis de refuerzo, lo que lo deja “mucho más tranquilo”.