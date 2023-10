Capitalinos saturan La Merced en busca de disfraces para Halloween

En las calles aledañas a los mercados de La Merced y Sonora apenas si se podía caminar ayer, debido a las miles de personas que se volcaron para comprar artículos relativos al Halloween o al Día de Muertos.

La banqueta de Anillo de Circunvalación, en su tramo del Metro Merced a la avenida Fray Servando, lució saturada por familias que buscaban desde máscaras de látex hasta disfraces completos.

Las mismas aglomeraciones se observaron en la calle Rosario, cercana al Mercado de Sonora, y en el propio centro de abasto, en donde avanzar entre la enorme multitud era casi imposible.

Floriberto abrió su local en el mercado de Sonora desde muy temprano; apenas había pasado una hora y ya había vendido 12 disfraces completos. De acuerdo con el vendedor, los días 29, 30 y 31 de octubre de cada año son los más activos, pues miles de capitalinos realizan compras apresuradas, sobre todo de vestuarios para el Halloween.

Sin dejar de atender a sus clientes, que llegaban por decenas a su local del pasillo 4, Floriberto dijo a La Razón: “A las 7:30 ya estamos listos para recibir a todos los que vienen a comprar, incluso estos días me he ido después de mi horario normal, que es las 6 de la tarde, porque hay mucha demanda”.

En el negocio del joven y en los otros de la zona hay vestuarios para chicos y adultos, hombres y mujeres, y los precios varían dependiendo de la calidad, la talla o los accesorios.

Un joven comerciante aparece perdido entre un mundo de disfraces de todo tipo. Foto: Eunice Cruz, La Razón

“Los básicos de talla 6 para abajo le salen en 350, pero cheque la calidad y el detalle”, le dijo Floriberto a una señora que se acercó, con su hijo de cuatro años.

Los de adulto aquí y en otros puestos llegan a costar hasta mil 500 pesos, como los de gorila, que se ven muy reales. Los más solicitados son los de vampiro —sobre todo para niños—, los de momia y los de Freddy Krueger.

Pero en éste y en otros puestos hay máscaras desde 15 pesos, las de plástico, o a 50 pesos de látex con peluca muy elemental de peluche, así como maquillaje, pupilentes de colores, “sangre” y otros artículos.

Aunque el semblante de los niños era de emoción al ver los pasillos repletos de disfraces, en donde apenas se podía distinguir entre local y local, una que otra mamá lucía preocupada y muchas preguntaban en diversos puestos, para identificar el más económico.

Rebeca acudió por primera vez a La Merced a comprar los disfraces de sus tres hijos, buscaba dos trajes iguales para sus gemelos de seis años y uno de momia para el más pequeño, de dos años: “Me recomendaron este mercado y ya veo porqué; busqué por los comercios de por mi casa y aparte de que no había muchas opciones, los precios eran muy elevados”, comentó.

La mujer señaló que con lo que gastó en los tres disfraces apenas hubiera tenido la posibilidad de comprar uno en un mercado cercano a su casa, ubicada en la colonia Ampliación Daniel Garza de la alcaldía Miguel Hidalgo.

“Vale la pena la vuelta, para el próximo año regresaré con más tiempo para poder recorrer este mercado enorme, porque se encuentra de todo”, señaló.

Las ventas de este año han sido buenas. Los comerciantes aseguran que no han tenido otra temporada peor que la de la pandemia de Covid-19.

Mayra tiene un local a un costado del auditorio del Mercado de Sonora, en donde vende pinturas, máscaras, hachas y cuchillos de juguete, así como accesorios y artículos para complementar los disfraces.

La vendedora compartió: “Lo bueno de aquí es que se puede comprar por mayoreo o menudeo, porque mucha gente viene a surtirse aquí para sus negocios locales; este año siento a la gente más animada, con ganas de celebrar, porque hace dos, tres años, literalmente se sentía la muerte, todo solo y raro”.

En otro pasillo, Marcelo optó este año por vender únicamente disfraces para adultos, ya que en años anteriores fue lo que le dejó más ganancias. “Ahorita está de moda el Halloween y la gente le anda metiendo producción, eso me late, porque además de que es venta para mí, está chido que tengan ese ánimo”.

El ritmo acelerado nunca deja de sentirse en La Merced. Mientras la gente se apresuraba a realizar sus compras, el tránsito en el cruce de Circunvalación y calle Adolfo Gurrión colapsó, por la gran cantidad de personas que arrastraban diablitos con mercancía y que a gritos y empujones se habrían paso entre los centenares de compradores que de por sí ya habían interrumpido el tránsito.

“Trato de evitar circular por ésta y por cualquier zona del centro, principalmente las de más comercio, pero a veces no tengo opción, no me gusta porque la gente no respeta los semáforos, pero bueno, algunos conductores tampoco los respetan y los policías bien gracias, siempre platicando”, comentó Daniel.