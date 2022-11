No se castiga a una administración de oposición, sino a los ciudadanos: Lía Limón.

Al solicitar un presupuesto para el año 2023 de 3 mil 596.4 millones de pesos, 235.4 adicionales del techo asignado a la alcaldía Álvaro Obregón por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno capitalino, la alcaldesa Lía Limón afirmó que se trata de que la demarcación no pierda capacidad operativa durante el próximo año, ni se vean disminuidos sus programas.

Durante la mesa de trabajo con integrantes del Congreso de la CDMX para el análisis del Paquete Económico 2023, la funcionaria puntualizó: "Si consideramos que este año las políticas económicas de la 4T nos van a dejar una nada alentadora inflación de 8.4%, de acuerdo con el Banco de México, en realidad se tendrá una disminución de 3.6% en términos reales, comparando el presupuesto 2023 contra el de 2022. O sea, nos van a seguir reduciendo el presupuesto en un año en que, gracias a sus políticas, el dinero alcanza para menos".

Insisto: esto no es pedir más presupuesto, sólo estoy pidiendo el aumento conforme a la inflación y que la jefa de Gobierno no cargue a los vecinos de Álvaro Obregón sus negociaciones sindicales. Mejores salarios sí, por supuesto, pero no a costa de los servicios que las alcaldías podamos prestar a los ciudadanos