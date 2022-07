Ciudadanos denuncian discriminación y "malos tratos" en El Parque La Mexicana

Intransigencia, poca sensibilidad, acciones de segregación y distinción hacia algunos visitantes por su apariencia, actitud o forma de vestir “poco apropiada” son algunas de las quejas ciudadanas que acumula casi desde su apertura en 2017 el parque La Mexicana, ubicando en la zona de Santa Fe.

Cada día son más frecuentes las denuncias relacionadas con este tipo de tratos, donde visitantes, feministas e integrantes de la comunidad LGBT+, entre otros grupos, han acusado ser víctimas de discriminación y clasismo por parte de los encargados del lugar.

Al respecto, el alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava Suárez, exhortó a las víctimas de estos incidentes a formalizar sus denuncias.

En entrevista radiofónica, señaló que a los visitantes no se les puede sacar por su apariencia o vestimenta; tampoco por el número de mascotas que llevan a pasear ni condicionar la toma de fotografías a una cuota.

Quien es responsable de estas decisiones es Itziar de Luisa (presidenta de la Asociación de Colonos de Santa Fe) quien argumenta no ser la administradora pero funge como tal y forma parte de este comité, integrado por el vicepresidente del Tec de Monterrey, que es Rashid Abella Yunes y por el licenciado Arturo López Martín, que es por parte de un corporativo… y por parte también de Mauricio Antonio Talayero Adrián Rubalcava, alcalde de Cuajimalpa

Al defender el libre acceso para todas las personas, Rubalcava Suárez sostuvo que medidas como las antes descritas o cobrar por realizar una carrera en el parque son abusivas o excesivas, porque van desde los cien hasta los 150 mil pesos.

“No puede ser que si mi preferencia sexual es distinta y me visto diferente, me digan que me tengo que retirar. No lo digo yo, están los videos y las denuncias formales”, indicó.

También criticó que ni a policías se les permita el acceso bajo el argumento de que están armados y uniformados y no pueden hacer uso de los sanitarios.

El alcalde de Cuajimalpa fue enfático al señalar que se busca un reglamento para el parque, el cual respete los derechos humanos y permita el libre acceso a todos.

Parque La Mexicana suma varias quejas, estas son algunas de ellas:

Feministas, comunidad LGBT+ y visitantes de La Mexicana denuncian discriminación

Uno de estos caso fue el de Valentina Fernández, quien al utilizar un bralett (prenda de ropa) fue interceptada por un guardia para pedirle que se “tapara” ya que “se encontraba en un ambiente familiar”.

Un evento similar fue el de Jimena Torres, a quien le impidieron el paso porque también usaba un bralette. Además de ser reprendida por colaboradores de La Mexicana, fue escoltada para que se retirara de las instalaciones, acción que trajo como resultado que un grupo de feministas se manifestara utilizando este tipo deprendas en la entrada del lugar.

En 2021, la influencer drag queen conocida como Genn Taft mostró en Twitter el momento en que elementos de seguridad le solicitaron dejar el lugar porque se tomaba fotos “disfrazada de Cenicienta”, por lo que debía solicitar un permiso antes de tomárselas.

A finales del 2019, el diputado Eduardo Santillán había anunciado un evento para celebrar Día de Reyes y pretendía utilizar de escenario el parque La Mexicana, sin embargo, se le negó el permiso, pues “está prohibido realizar actos proselitistas o políticos, actividades en grupo o particulares”.

En días recientes recientemente se difundió el caso de una pareja que acudió acompañada por cinco perros, a la que se le negó el acceso por exceder el número de mascotas permitidas (denunciaron que según las reglas sólo se permiten 2).

Distintas quejas ciudadanas coinciden en que la discriminación y el clasismo están presentes en el parque La Mexicana, agravios que lo alejan de su propósito: ser un espacio público y libre.

