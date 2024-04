¿Nublado y con granizo? Este clima se espera en CDMX para concierto de Interpol

Este viernes, desde la tarde, comenzó a caer una lluvia que a todos los capitalinos nos da un poco de esperanza debido a los bajos niveles que presentan las presas actualmente no sólo en la Ciudad de México, sino en todo el país ante la crisis hídrica. Durante la madrugada de este sábado continuaron las lluvias, por lo que hoy te diremos el clima que se espera para la CDMX, día en que se presenta Interpol en la plancha del Zócalo.

Se tiene previsto que todo comience a las siete de la noche, con la banda telonera Water from your eyes, y que Paul Banks, Daniel Kessler y Sam Fogarino salgan al escenario establecido por el Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Cultura capitalina, en punto de las 20:00 horas.

Clima HOY 20 de abril en CDMX para el concierto de Interpol en el Zócalo

Para este día en la Ciudad de México se espera una temperatura máxima que oscilará entre los 28 y los 30 grados, además de esperarse intervalos de chubascos y lluvias intensas con un comienzo y final brusco, de acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

Es recomendable que para el concierto lleves algo que te abrigue y de preferencia un impermeable porque se espera que estos chubascos caigan primero cerca de las 2 de la tarde, luego cerca de las 17:00 horas y las más fuertes a las 20:00 horas, justo cuando se tiene previsto que Interpol salga al escenario que ya está colocado en la plancha del Zócalo de la CDMX. La sensación térmica será de 18 grados para las 8 de la noche.

Objetos que no puedo introducir al Zócalo

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México informó cuáles son aquellos objetos que no te permitirán ingresar al Zócalo este sábado 20 de abril para el concierto gratuito de Interpol, aunque los paraguas no están en la lista, generalmente son objetos que no dejan pasar no sólo para evitar que los uses como arma en caso de alguna pelea, sino también para que no obstruyas la visión a la gente que está detrás de ti.

Entre los objetos que, se acuerdo a la Secretaría de Cultura no puedes ingresar, están los siguientes:

Bolsas voluminosas

​Objetos punzocortantes

​Latas

​Hieleras

​Bebidas alcohólicas

​Aerosoles

​Rayos láser

​Envases de vidrio

​Drones

​Pirotecnia

