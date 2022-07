Conductor del Metro reduce velocidad de tren para no atropellar a lomito en la Línea B

En el Metro de la Ciudad de México hay usuarios que comprenden la magnitud de ser empáticos con la vida animal, aunque ello genere retrasos en el sistema, señaló Arturo de Carreón Hernández, conductor de la Línea B, quien redujo la velocidad de un tren para salvar la vida de un perrito llamado “Teco”, el cual caminaba lastimado sobre las vías.

Fue el pasado 18 de julio cuando el Centro de Transferencia Canina (CTC) Metro publicó un video en sus redes sociales, donde el llamado “héroe de los lomitos” platicó que vio al can desde la estación Río de Los Remedios, por lo que tuvo que disminuir la velocidad de la marcha del tren hasta los talleres de mantenimiento en Ciudad Azteca, para no arrollarlo.

El perrito iba corriendo por las vías y obviamente me obligó a que la marcha del tren fuera mucho más lenta 10 kilómetros para no hacerle daño, no arrollar al perrito