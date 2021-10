No conozco predios de Bartlett: Claudia Sheinbaum

Luego de que este miércoles, legisladores panistas acusaron al titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, de hacer uso de su puesto para obtener “privilegios inmobiliarios” para habilitar una farmacia en la alcaldía de Miguel Hidalgo, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, negó conocer "los predios" del funcionario.

En rueda de prensa, la mandataria local respaldó a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) y garantizó que no habrá privilegios para los servidores públicos.

"No conozco los predios, pero lo que puedo decir es que ha habido un trabajo profesional por parte de la Seduvi, entonces no conozco en particular el tema pero aquí no se da preferencia a nadie"