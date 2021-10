Amasiato: ¿Qué significa y por qué Bartlett usó esa palabra contra Salinas y el PAN?

La llamada “caída del sistema” en las elecciones de 1988 volvió a ser tema de conversación para Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quien dijo que lo ocurrido fue producto de un amasiato entre Carlos Salinas de Gortari y el PAN.

Durante su comparecencia ante las comisiones unidas de Energía y de Infraestuctura de la Cámara de Diputados, fue cuestionado sobre el tema y afirmó que el fallo en el sistema de cómputo durante los comicios que llevaron a la presidencia a Carlos Salinas de Gortari, fueron un “amasiato” entre el exmandatario priista y el PAN.

Si me pica un poquito, como están jugando con mi biografía, voy a ser un poco grosero, porque me siento un poco como legislador, yo he sido más legislador que ustedes, muchos lo saben. Miren, la caída del sistema fue un amasiato entre el PAN y Salinas de Gortari. ¡Así fue! ¡Un amasiato entre el PAN y Salinas de Gortari!