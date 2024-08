Construiremos una ciudad más igual: Clara Brugada

La jefa de Gobierno electa, Clara Brugada Molina, se reunió este domingo con vecinos, militantes y simpatizantes en las alcaldías Tlalpan y Xochimilco como parte de su gira de agradecimiento por la Ciudad de México.

Ante cientos de personas que se dieron cita en la explanada de la alcaldía Tlalpan, indicó que el programa Altépetl Bienestar se mantendrá y se reforzará; además, reiteró que durante su gobierno continuará el combate a la tala clandestina y se pondrá en marcha un Plan de Justicia por cada pueblo originario.

“Queremos que los pueblos originarios tengan tantos derechos como cualquier capitalino, no queremos desigualdades, no porque sean pueblos originarios los abandonamos, al contrario, son los que tienen las raíces, son de los que dependemos, son los verdaderos originarios de esta ciudad, los dueños de la Ciudad de México; así que vamos a trabajar para que vivir en la periferia y vivir en un pueblo originario no sea sinónimo de desigualdad ; vamos a hacer a la ciudad más igual y vamos a trabajar para lograrlo aquí en Tlalpan.”

Clara Brugada va por plan de justicia para pueblos originarios de Tlalpan. Foto: Especial

Tlalpan contará con Cablebús

Brugada Molina anunció que en Tlalpan se construirá la cuarta Línea del Cablebús, la primera de las cinco que se realizarán durante su administración; también, en esta demarcación se edificarán por lo menos seis UTOPÍAS para beneficio de sus habitantes.

“Estaremos en este año licitando las primeras 16 UTOPÍAS para la Ciudad de México, 16 cada año para lograr llegar a la Ciudad de los 15 minutos, es decir, que esta infraestructura maravillosa pueda quedarle a cualquier ciudadano a 15 minutos; ha llegado el momento de apoyar a las periferias, de apoyar a las poblaciones que son las que viven más alejadas, así que las UTOPÍAS estarán en distintas partes de Tlalpan, desde los pueblos originarios que les falta todo, hasta lugares en donde tengamos espacios para la construcción”, detalló.

La próxima mandataria capitalina sostuvo que la Cuarta Transformación triunfó en el país y en la capital porque la población quiere que siga adelante el proyecto de futuro y esperanza que traerá bienestar a todas y todos.

Simpatizantes asistieron a evento de Clara Brugada en Tlalpan y Xochimilco. Foto: Especial

“Quien le va a dar continuidad al trabajo de Andrés Manuel López Obrador es la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y el mandato del pueblo también fue de que hubiera la primera mujer presidenta gobernando este país, ese fue el mandato del pueblo el 2 de junio, continuar con ese gran legado y profundizarlo. Es un gran honor saber que una mujer en pocos días gobernará el país completo, es un honor saber que Claudia Sheinbaum sale de esta alcaldía Tlalpan a la Jefatura de Gobierno y gana la Presidencia de la República.”

Brugada va contra falta de agua en CDMX

Más tarde, en la explanada de Xochimilco refrendó su compromiso con los productores de la zona e informó que junto con el gobierno de Claudia Sheinbaum se definirán proyectos metropolitanos para dar atención al problema de la falta de agua que existe en la capital.

Asimismo, señaló que en su gobierno la educación será una prioridad y el derecho a la salud será una realidad, por ello recordó que en campaña se comprometió a gestionar la construcción de un Hospital Regional en esta demarcación, además de comedores comunitarios, construir seis UTOPÍAS y la línea del Cablebús de Milpa Alta-Xochimilco, que será la más larga del mundo.

“En estas UTOPÍAS tendremos albercas semiolímpicas, tendremos lo mejor de la infraestructura deportiva que siempre ha soñado el pueblo de Xochimilco. Vamos a tener centros de rehabilitación para personas con discapacidad, hermosos lugares donde podamos dar atención a todos los temas de discapacidad, para tratarlos con amor y con dignidad; vamos a tener también espacios -le llamamos servicios de la vida cotidiana- para que lo que hoy se hace en casa se pueda hacer en los espacios públicos y liberar los tiempos de los cuidados”, comentó.

Mencionó que en el caso de Xochimilco se establecerán acciones para atender y fortalecer los canales de la demarcación, los cuales -turísticamente- han sido uno de los espacios más importantes de la Ciudad de México. “Tenemos que trabajar más para el turismo en Xochimilco, rescatar todo lo que puede generar un crecimiento y una alternativa económica para sus habitantes”, consideró.

Seguridad, prioridad a atender en Xochimilco

“Vamos a trabajar también en temas de seguridad en Xochimilco, esa es una prioridad para la población; quiero que el pueblo de Xochimilco me ayude con algo, que cada mes realicen una asamblea en su colonia o pueblo para evaluar a la policía, para que ustedes digan si está funcionando bien o no. La policía tendrá que aprender a rendir cuentas al pueblo, hoy lo hace a sus jefes, ahora será al pueblo y de esa manera van a ver que las cosas van a mejorar; queremos policía de proximidad y lo vamos a hacer en toda la Ciudad de México.”

Finalmente, Clara Brugada indicó que este lunes presentará a las mujeres y a los hombres que formarán parte de su gabinete legal y que la acompañarán durante su administración que inicia el próximo 5 de octubre.

En los eventos de la jefa de Gobierno electa estuvieron presentes las alcaldesas electas de Tlalpan, Gabriela Osorio Hernández y de Xochimilco, Circe Camacho Bastida, así como integrantes de su equipo y las y los diputados federales y locales electos, entre otros.

Clara Brugada junto a la alcaldesa electa de Tlalpan, Gabriela Osorio Hernández. Foto: Especial

