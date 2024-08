En la continuidad de la 4T, el desarrollo es y será con los pueblos originarios: Claudia Sheinbaum

La continuidad de la Cuarta Transformación también significa que el desarrollo y la prosperidad también será para los pueblos originarios, aseguró la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, durante la gira conjunta que realizó con el Presidente Andrés Manuel López Obrador para entregar el Plan de Justicia para la Reparación Integral de los Daños de los Pueblos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, y la revisión de la Presa “El Zapotillo” en el estado de Jalisco.

”Fíjense, no solo son palabras, aquí se muestra, que “Con el pueblo todo y sin el pueblo, nada”. Antes se pensaba que el desarrollo era en contra de los pueblos originarios, que aquello era el pasado. Y ahora, se ha recuperado la esencia de nuestro país, de nuestra nación; y al mismo tiempo, un gobierno que está con el pueblo, que gobierna para el pueblo y es por el pueblo de México. Y esos son los principios con los que vamos a gobernar a partir del 1 de octubre.”, aseguró.

Como ejemplo, expuso este proceso de transición de gobierno con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, el cual calificó como un momento histórico, ya que se hace de frente al pueblo de México.

“En cada lugar, hemos visitado obras, acciones, programas y lo que es algo especial, no solamente es esta continuidad en la Cuarta Transformación, sino que, como todo en la Cuarta Transformación, lo hacemos de frente a la gente, de frente al pueblo de México. Esta revisión de la presa “El Zapotillo” y todos los programas de justicia, este programa integral, pues se hace de frente a ustedes, no se hace solo en una oficina donde se encuentran los gobernantes actuales y los que llegamos, sino que de frente al pueblo de México”, resaltó.

Reconoció al Presidente Andrés Manuel López Obrador como el mejor presidente en la historia de México, no sólo por las magnas obras estratégicas que todo mundo conoce, como son el Tren Maya o el Tren Interoceánico, sino con proyectos como la Presa “El Zapatilla”, que garantiza el acceso al agua potable a la Zona Metropolitana de Guadalajara, así como los derechos de los pueblos originarios.

“Yo digo que el Presidente en estos casi seis años, ha logrado una hazaña histórica; y digo que es el mejor Presidente que ha tenido nuestro país, no solo por todo lo que he hecho, se conoce (…) Se conoce el Tren Maya, el Interoceánico, se conocen los programas, pero a veces no se conoce con tanto detalle, obras, programas tan importantes como el que se hizo aquí en Jalisco: el dar agua a la Zona Metropolitana de Guadalajara; y al mismo tiempo, recuperar, evitar inundaciones, a través del diálogo, el apoyo y recuperar, mejor todavía las comunidades de lo que había”