Mi Beca para Empezar es un programa que otorga un apoyo económico para erradicar la deserción escolar, de alumnas y alumnos de educación básica en los niveles preescolar, primaria y secundaria.

El programa Mi Beca para Empezar se dirige a los estudiantes inscritos en escuelas públicas de la Ciudad de México, por lo cual si eres de una escuela particular no podrás ser acreedor a este apoyo económico.

Pero si tú ya tienes este incentivo económico, es posible que te preguntes cómo puedes saber de cuánto dinero dispones desde la comodidad de tu hogar, es por ello que en La Razón te decimos paso a paso cómo consultar tu saldo de "Mi Beca para Empezar".

Lee más Mi Beca para Empezar lanza fechas para la segunda fase de apoyo alimentario

¿Cómo consulto el saldo de "Mi Beca para Empezar"?

Para consultar tu saldo de "Mi Beca para Empezar", solo necesitas dar clic aquí y posteriormente llenar los campos que te soliciten, por lo cual podemos agrupar esta sencilla consulta en tres pasos:

Ten a la mano los datos de tu tarjeta, esto es los últimos ocho dígitos de tu tarjeta y tu nip. ​Entra al enlace que te mencionamos previamente: https://www.registromibeca.com/MiBpEmpezar/MiCuenta/ConsultaSaldo Ingresa los datos que te solicitan, y listo, así de fácil puedes consultar tu saldo de Mi Beca para Empezar.

Es importante que no olvides marcar la casilla de "No soy un robot", ya que muchas veces, por no seleccionarla, algunas personas tienen problemas para consultar su saldo en "Mi Beca para Empezar".