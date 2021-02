COVID-19: Adultos mayores esperan hasta 5 horas para recibir vacuna de AstraZeneca

Los adultos mayores vivieron el primer día de la vacunación contra Covid-19 entre retrasos de hasta cinco horas y desorganización en los puntos de aplicación en la Ciudad de México.

Las personas mayores de 60 años acudieron a los puntos de vacunación desde las 6:00 de la mañana para alcanzar una de las 500 dosis de AstraZeneca-Oxford disponibles en cada sede.

En algunos casos la fila abarcaba el largo de la cuadra, y todavía después de las 13:00 horas seguían llegando, aún sin saber si quedaban dosis disponibles, según constató La Razón.

Fila de vacunación afuera de la Escuela primaria Héroes de Padierna en la alcaldía Magdalena Contreras. Crédito: Eduardo Cabrera

El interior de las escuelas en la alcaldía Magdalena Contreras se transformó en puntos de vacunación contra Covid-19. En los patios ahora hay personal médico y elementos de la Guardia Nacional que custodian la vacunas contra la enfermedad.

Luego de estar formada desde las 8:30 horas, Katy de Franco aún tiene a cien personas esperando delante de ella en la Escuela Primara Héroes de Padierna.

"No saben lo que están haciendo (...) No lo planearon bien, no sé si no se esperaban este aforo", dijo a este diario la mujer de 65 años.

Las personas reciben una ficha con un turno, el cual llegaba hasta el numero 100, pero debido a que la asistencia fue mayor se procedió a "reciclar" las fichas. Esto creó confusión y descontento entre los asistentes, incluso unos fueron a la entrada de la escuela a discutir con el personal.

Para arreglar este problema se repartieron unas fichas nuevas, en esta ocasión en hojas de papel, foliadas a partir del número 200.

Se repartieron unas fichas nuevas, en esta ocasión en hojas de papel, foliadas a partir del número 200. Foto: Eduardo Cabrera

Otra de las afectadas fue Alejandra Sanderson quien trajo a dos familiares, una de ellas en silla de ruedas. Expuso que una vez que entra un grupo para la aplicación la fila vuelve a detenerse hasta por una hora. Además, señaló que los trabajadores del Gobierno capitalino que apoyan afuera de los centros no tienen la información clara.

En la fila los adultos mayores trajeron bancos para aguantar las horas de espera y sombrillas ante el calor que comenzó a intensificarse después del mediodía. Algunos apartan su lugar para buscar algo de comer o beber.

En la Escuela secundaria para trabajadores Atlitic las vacunas llegaron tarde, por lo que las personas que habían llegado desde antes de las 9:00 de la mañana apenas estaban por ingresar al punto de vacunación. En esta sede para las 12:30 horas ya se habían entregado 250 fichas.

Vacunación contra COVID-19 en alcaldía Milpa Alta. Foto: Especial

Aunque no venía ninguna instrucción en la cita de vacunación todos portaban equipo de protección personal: cubrebocas, careta, googgles y hasta guantes.

A pesar de la molesta de algunos de los que acudieron también está la esperanza por recibir la vacuna a casi un año de que se registró el primer contagio de Covid-19 en México.

"Me siento muy contento porque ya tenemos demasiados difuntos. Qué bueno que esta vacuna se hizo con tiempo", expresó confiado un hombre mientras esperaba su turno afuera de la secundaria.

Por su parte, Margarita Flores consideró que la organización en la secundaria fue buena, aunque sí hubo retrasos. "Sabemos que es perder un poco de tiempo, pero al final no es perderlo si nos vacunan", dijo mientras estaba formada sentada en una silla al otro lado de la calle.

En este punto ubicado en Periférico Sur hubo un fuerte operativo de seguridad, con varios elementos de la Guardia Nacional al interior de la sede de vacunación y una decena de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana al exterior del mismo.

Las brigadas están conformadas por 12 personas, entre las cuales están dos servidores de la nación de los programas del Gobierno federal. Sin embargo, algunos sólo estaban paseando entre la fila de los adultos mayores, mientras que al interior había otros que se encargaban del registro.

Puestos de vacunación contra COVID-19 se quedan sin jeringas



Usuarios reportaron en redes sociales que en los puestos de vacunación de la Ciudad de México se terminaron las jeringas para vacunar a los adultos mayores de 60 años.

Luego de más de una hora de relatar en Twitter el proceso de su llegada para recibir la vacuna contra el coronavirus, el investigador Sergio Aguayo dio a conocer que las jeringas se terminaron en el puesto de vacunación en el que se formó para recibir la dosis.

“Un fantasma recorre la fila. Acabamos de enterarnos que ¡Se acabaron las jeringas! Ya mandaron a alguien por más”, expuso en su cuenta de Twitter.

Otro usuario afirmó la situación luego de que escribió en la misma red social que a un amigo que se encuentra formado desde hace cuatro horas en un puesto de vacunación, le informaron que las jeringas se terminaron.

“Un amigo mío que está formado en la calle en Contreras desde hace 4 horas, dice que ya está por llegar, pero que se les terminaron las jeringas”, dijo el usuario llamado @mbcorona.