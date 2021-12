COVID-19 CDMX: reconoce Gobierno aumento de contagios; descarta cierres

Aunque el Gobierno de la Ciudad de México reconoció que en los últimos días se ha registrado un aumento en los contagios de Covid-19 respecto a la quincena anterior, no tiene considerado un cambio en el semáforo epidemiológico, el cual se ha mantenido en verde de riesgo bajo durante más de 10 semanas, ni la suspensión o cierre de actividades, como ocurrió en los momentos más críticos de la pandemia.

La Jefa de Gobierno, Claudia Shein-baum, mencionó este lunes que en los últimos días se registró un aumento en los contagios del virus, pero no así en la cantidad de hospitalizaciones, por lo que negó que vaya a haber un cambio en el semáforo epidemiológico.

Sin embargo, comentó que este lunes tenía prevista una reunión con autoridades de Salud para tratar específicamente el tema de la variante Ómicron, de la que ya hay al menos 30 casos registrados, de acuerdo con la plataforma de secuenciación del virus Global Initiative on Sharing All Influenza Data (GISAID).

Tenemos dos años con la pandemia, la gente no puede estar en bloqueo; los bloqueos disminuyen las velocidades o controlan, pero no evitan el efecto de la ola

Carlos Alberto Pantoja, Epidemiólogo de la UNAM

“En la tarde (lunes) vamos a hacer una revisión con la Secretaría de Salud para ver exactamente el tema de Ómicron. Sí podemos decir, como lo mencionó el viernes (el director general de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública) Eduardo Clark y la secretaria de Salud, Oliva López, que ha incrementado un poco el número de casos, no así el número de hospitalizaciones; entonces, el día de hoy vamos a hacer una revisión. No habrá cambio de semáforo ni tampoco pensamos cerrar ninguna actividad”, expresó ayer, al término de la instalación del Gabinete de Seguridad en la alcaldía Tlalpan.

Sheinbaum Pardo hizo un llamado a los capitalinos a continuar cuidándose durante esta temporada de frío y a no bajar la guardia durante las reuniones y festividades de Año Nuevo.

“Tienen que cuidarse, particularmente en esta temporada de fríos; hay que cuidarse, seguir usando cubrebocas, particularmente en lugares cerrados; es importante pasarlo en familia, pero siempre tener todas las medidas”, agregó.

El 23 de diciembre, antes de las fiestas y reuniones familiares con motivo de la Navidad, las autoridades capitalinas confirmaron un ligero aumento en la positividad del virus, sin que se tratara de un hecho de gran magnitud o que estuviera descontrolado.

Pese a esto, Eduardo Clark reiteró el llamado a los ciudadanos a cuidarse durante las fiestas decembrinas con cuatro medidas: vacunarse; en caso de reunirse, hacerlo en espacios abiertos; usar cubrebocas en sitios cerrados, y, ante el menor síntoma de coronavirus, aislarse.

El epidemiólogo de la UNAM Carlos Alberto Pantoja consideró “adecuado” que no se vuelvan a aplicar cierres de actividades en la capital, pese a la inminente alza de contagios a causa de Ómicron, pues resaltó que la ciudadanía tiene que aprender a vivir con el virus.

“Después de aquella Jornada Nacional de Sana Distancia —que se aplicó entre marzo y junio del 2020— no tenía ningún caso regresar al bloqueo; hay que aprender a vivir con el virus, aunque no nos guste; tendrá que ser así durante un buen tiempo al menos. No hay otra posibilidad. Tenemos dos años con la pandemia, la gente no puede estar en bloqueo, hay que ver las dinámicas internacionales: los bloqueos disminuyen las velocidades o controlan, pero no evitan el efecto de la ola”, señaló a este medio.

El dato: Hasta el 17 de diciembre se habían aplicado siete millones 651 mil 315 primeras dosis, seis millones 41 mil 566 segundas y 418 mil 574 terceras en la Ciudad de México.

