En Coyoacán construiremos un buen legado, asegura Giovani Gutiérrez.

Nosotros sí sabemos gobernar porque ha quedado demostrado con acciones y resultados, mientras que del otro lado son buenos para los apodos, las ocurrencias y las mentiras, pero no para gobernar, aseveró Giovani Gutiérrez, candidato de la Coalición Va X La CDMX en Coyoacán.

“Aquí nosotros sí salimos a la calle a convencer, a proponer, a escuchar. Aquí ganamos la elección pasada con propuestas en mano, con un proyecto profesional, con recorridos y visitas casa por casa, en mercados, plazas públicas y unidades. Aquí no nos escondemos en salones para reunirnos con locatarios de mercados, aquí sí vamos a los mercados a atenderlos”, dijo el aspirante de PRI, PAN y PRD a la alcaldía Coyoacán.

A diferencia de Morena, indicó, este proyecto que traemos no usa los programas sociales ni como gancho ni como chantaje: “Nosotros no salimos a comprar votos; allá hay quienes sí salen a la pepena de votos con amenazas, con coerción, con chantajes, sin vergüenza alguna. Aquí, como dicta la política, nosotros convencemos, no vencemos, ni amenazamos como ellos lo hacen con quitarles sus programas sociales. Aquí hay convicciones; allá mentiras y uso de una política de terror”, indicó.

Giovani Gutiérrez reiteró que Morena quiso construir una narrativa falsa para acusar una presunta compra de votos y, al final, se descubrió que fue un montaje, “un teatrito que se les cayó”.

"Fue un teatritro que se les cayó y se les reviró. La propia institución ‘Dignifica Tu Vida’, ratificó su denuncia en un comunicado. Sería mejor que explicaran qué hacía personal del primer círculo de la candidata de Morena junto al tráiler detenido la noche del lunes, ahí están las fotos en redes. Así como su mentira y teatrito se les cayó, también caerán en las elecciones.

Este martes y miércoles, Giovani Gutiérrez recorrió las colonias Nueva Díaz Ordaz, la unidad habitacional Los Girasoles, asistió a la firma del compromiso por la paz en la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX y caminó las calles de la colonia Del Carmen, Parque San Andrés, así como la unidad habitacional Torres del Maurel.

JVR