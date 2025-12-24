“El conocido Torito no es un centro de menús especiales”

UN GRUPO de personas permanece afuera del Centro de Sanciones, el pasado lunes.

Aunque en el Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, conocido comúnmente como “El Torito”, habrá una cena especial por Navidad y Año Nuevo, su directora, Claudia Reyes Hernández, advirtió que nadie debería pasar las fiestas ahí.

En entrevista con La Razón, la funcionaria llamó a la ciudadanía a no manejar en estado de ebriedad nunca, pero especialmente no en estas fechas, ya que es una conducta que dijo pone en riesgo la vida propia y la de terceros.

EL DATO: LA SEMOVI informó que, de enero a septiembre, 75 por ciento de las mujeres y 65 por ciento de los hombres fallecidos en hechos viales tenían entre 18 y 45 años.

“Yo creo que lo importante aquí es establecer que efectivamente llegar aquí no es un premio. El Centro de Sanciones Administrativas, comúnmente conocido como ‘El Torito’, no es un centro de menús especiales, sino que la ciudadanía tendría que entender que toda la gente que llega aquí es derivado de un actuar irresponsable”, afirmó.

De acuerdo con lo previsto, el 24 de diciembre se ofrecerá spaghetti a la crema con piña, pavo, ensalada de mango con habanero, ensalada de manzana como postre y ponche.

UN COCINERO prepara los alimentos que serán servidos en Navidad y Año Nuevo. ı Foto: Especial y David Patricio›La Razón

Mientras que el 31 de diciembre el menú será codito a la crema con salchichas y durazno, pavo en salsa de arándanos con chipotle, además de ensalada de manzana y ponche.

56 Mil 23 incidentes viales ingresaron al C5 entre enero y septiembre

161 Personas han muerto este año debido a choques viales en la ciudad

La advertencia ocurre en un contexto de alta siniestralidad vial. De acuerdo con el reporte trimestral de hechos de tránsito de la Secretaría de Movilidad (Semovi), durante el tercer trimestre, de julio a septiembre, de este año ingresaron al C5 18 mil 878 reportes por incidentes viales.

Esto representa una disminución de 1.7 por ciento respecto al mismo periodo de 2024, cuando se registraron 19 mil 207.

“Conmino a la gente a que convivan en estas fiestas, (beber) no es una prohibición, tienen que convivir en familia, pero que lo hagan de manera responsable y que si deciden consumir alcohol entonces ocupen instancias diferentes para trasladarse a sus destinos, ya sea un conductor designado, un Uber o que simplemente no conduzcan”, dijo Reyes Hernández.

La funcionaria local recordó además que quien sea llevado a “El Torito” puede estar arrestado hasta por 36 horas, según lo que dicte el juez cívico. En el caso del alcoholímetro, el estándar es de 20 horas.

El estudio de la Semovi detalla que en el tercer trimestre del año se registró una alta concentración de incidentes viales en las siguientes intersecciones: Avenida Marina Nacional y Circuito Interior Melchor Ocampo, con 23; Avenida Oceanía y Circuito Interior, con 22; y Eje 8 Sur y Avenida de las Torres, con 22.

Entre enero y septiembre de 2025, tres de cada 10 hechos de tránsito fatales ocurrieron en ejes viales y vías de acceso controlado, que concentraron el mayor número de casos.

Además, 50 por ciento de los incidentes fatales sucedieron los viernes, sábados y domingos, mientras que 63 por ciento ocurrieron en el horario de 18:00 a 05:59 horas, lapsos en los que usualmente se celebran fiestas en casas, bares y antros.