Cuajimalpa es premiada internacionalmente por su lucha en contra de la trata de personas y cero giros negros

En el marco de los 10 años de lucha contra la trata de personas en México, el titular de la demarcación, Adrián Rubalcava Suárez, recibió un reconocimiento por la política “Cero giros negros” además de otras acciones de seguridad. Lo anterior, dentro de la Cumbre Internacional sobre la lucha contra la trata, celebrada en Washington D.C. en días pasados.

Este año, Rubalcava Suárez, al igual que en 2021, fue reconocido con el mismo galardón gracias a que, en su actual administración, Cuajimalpa se ha mantenido firme y dentro de los primeros lugares en la materia. En conjunto con el Gobierno de la Ciudad de México, Cuajimalpa ha trabajado para no tener giros negros en la demarcación y reforzar acciones en materia de seguridad, lo que se ha traducido en un beneficio directo para la ciudadanía al tener la incidencia más baja de toda la ciudad de acuerdo al Instituto Nacional de Geografía y Estadística, INEGI.

Cuajimalpa, es una de las pocas alcaldías que está invirtiendo la mayor parte de su presupuesto en la seguridad de sus habitantes. Éste, ha sido utilizado en acciones específicas para evitar la trata de personas como el uso de drones y cámaras de seguridad para video vigilancia, bajo una sólida estrategia tecnológica y de innovación implementada para el bienestar de los Cuajimalpenses.

Al día de hoy, Cuajimalpa cuenta con diecisiete puntos de revisión, además de la creación de la base Argos, se incrementó el parque vehicular de la policía auxiliar (de solo cuatro a ciento cuarenta patrullas), así como de ochenta elementos a cuatrocientos por turno, se colocaron GPS a las patrullas y a los radios de comunicación de los servidores públicos.

Igualmente, las patrullas graban constantemente toda su trayectoria ya que están equipadas con cámaras de video vigilancia en su interior y contamos con dos Grupos Especiales de la Policía Auxiliar, denominados G.E.P.A., capacitados para cualquier emergencia anti motín.

En su intervención, Rubalcava Suárez agradeció la distinción:

“Me da mucho gusto que otros países como Estados Unidos se estén uniendo en este tipo de eventos para hacer un frente fuerte y evitar estos temas que nos afectan a todos. Sin duda, el tema de tráfico de personas es muy sensible. Es una lucha tan compleja donde México tiene tanto por hacer, me da gusto visualizar que hay una estrategia formal de coordinación donde la prioridad es buscar una mejor calidad de vida para todas estas víctimas y que no solamente es el combate y buscar una solución, sino también la prevención y poderle hacer entender a la población pues que esta afectación daña muchísimo a nuestra sociedad.

"Estas acciones se han logrado en Cuajimalpa gracias a que, contamos con un policía por cada doscientos habitantes. No bajaremos la guardia ante este tema, seguiremos trabajando por el bien y la seguridad de todos y cada uno de los cuajimalpenses…”.

Finalmente, el mandatario refirió que aún falta mucho por hacer por lo que aprovecho para anunciar que en próximos días estará entregando nuevas patrullas, así como la integración de más elementos policiacos que se contratarán a la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la Ciudad para poder lograr el objetivo que es brindarle a la ciudadanía una alcaldía segura y ser la más resguardada.

fgr