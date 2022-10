La madre de una joven denunció un caso de agresión en contra de su hija, presuntamente drogada con un alcaloide conocido como escopolamina, o "burundanga", y posteriormente escondida en un baño del restaurante-bar Hookah Santa Fe, ubicado en la alcaldía Cuajimalpa, caso que ya es investigado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX).

De acuerdo con la denuncia, los hechos ocurrieron la noche del pasado viernes 21 de octubre luego de que la joven, en compañía de algunas amigas, acudió a una fiesta privada en el establecimiento.

Al finalizar la celebración, las amigas de la joven no lograron localizarla por ningún lado, por lo que dieron aviso a su madre, quien acudió al negocio. Al llegar, pese a que empleados aseguraron que revisaron el lugar al menos en dos ocasiones, el localizador del celular de su hija indicaba que ella seguía ahí adentro.

Tras esto, y al enterarse del caso, una encargada del centro comercial donde se encuentra el bar decide realizar una nueva revisión. Al ingresar a un área de sanitarios utilizada como bodega hallaron una puerta bloqueada, detrás de la que encontraron, presuntamente drogada, a la joven.

"Me encuentro a mi hija a la que le grito por su nombre y abre los ojos. Me ve totalmente desorientada, logro sacarla y al preguntarle qué pasó y por qué está ahí me dice que no sabe y que no recuerda cómo llegó ahí. Estaba despertando de un sueño muy profundo"