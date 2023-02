"Si no te molesta usar tacón, te invito a trabajar en Puebla": así operan acosadores en CDMX

"Cuidado chicas. Les cuento..." Así es como en redes sociales, a través de una experiencia vivida por la periodista de espectáculos, Susana Moscatel, se comenzó a alertar a mujeres de todas las edades sobre la presencia de un acosador en un parque de la Ciudad de México.

La conductora de televisión vivió una experiencia con un hombre al pasear con su perrita, y quiso compartirla con quienes la siguen en Twitter, para que tuvieran precaución. Las respuestas al tuit de Moscatel, refieren que no es la primera vez que sucede esto con el hombre a quien señalan.

¿Cuál fue la denuncia contra el acosador?

Susana Moscatel describe que al salir a correr y pasear a su perrita, un hombre se le acercó. Aunque de inicio no le dio importancia, pronto notó algo raro en su comportamiento. "Todo iba bien, cuando llegó un señor vestido de jeans con camisa roja, lentes obscuros y barba descuidada. Me preguntó que si podía usar la silla que no ocupaba. Le dije que por supuesto, pensando que se la llevaría a otro lugar o que al menos usaría el espacio mirando hacia otra", escribe.

"Entonces empezó a llamar la atención de Mika, lo cual me obligó a voltear de mi teléfono. Estaba sentado como si lo hubiera invitado a mi mesa.

- ¿Eres extranjera? (Acercándose)

- No. (Volteando la silla a otra dirección y volviendo mi mirada al teléfono y subiendo a Mika a mis piernas)

- Es que pareces. ¿Cuánto mides?

"Me levanté, ya habiendo hecho una señal con la mirada a otro regular del café a quien saludo seguido y quien al percatarse de mi incomodidad me llamó a su mesa", relató Susana. Continuó: "Antes de que te vayas, tienes ojos hermosos y si sí mides lo necesario o no te molesta usar tacón, te puedo pagar 10 mil pesos para que vengas a la apertura del karaoke que tengo en Puebla. ¿Qué opinas? Soy el dueño de tal y tal lugar. No lo tomes a mal, dame tu...". Eso fue lo último que escuchó la conductora cuando prefirió correr del lugar junto a su perrita.

Así fue como Susana narró parte de su experiencia Susana Moscatel Twitter

Las respuestas a su alerta

Varias usuarias respondieron a la publicación de Susana, pues también han vivido situaciones similares en algunas zonas de la CDMX. "Hola, Susana. Si esto fue en la Condesa, creo que ya sé quién es. Me pasó lo mismo y al parecer en los restaurantes ya lo conocen. En mi caso, el mesero llegó a pedirle que se retirara del lugar", cuenta la usuaria @danyhuertero. Otra chica cuestiona a esta usuaria y pregunta si es un tipo mayor y le responden que sí, que él "según te empieza a hablar en inglés".

A Susana le llamó la atención que a sus 50 años el acosador la abordara tan fácil y creyera que puede hacer este tipo de propuestas sin más ni más. "Tengo 50 años. Pero si un tipo así piensa que puede hacer esas propuestas en la calle a una mujer de mi edad, no me quiero imaginar qué pensará que pueda hacer con las más jóvenes sin consecuencia alguna. 10 mil pesos por ir con un extraño a Puebla. Obvio se equivocó de persona, pero nadie está a salvo. Ya sea un tipo tan idiota que piensa algo así le iba a funcionar, o trágicamente, de alguien tan perverso a quien sí le funciona esa treta. Cuídense mucho por favor", finalizó.

Recuerda estar alerta a cualquier lado al que vayas sola o acompañada de otras mujeres y compartir tu ubicación a quien le tengas confianza y pueda ayudarte en caso de requerirlo.

Redacción por Laura Almaraz.