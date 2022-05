Difícil festejar el 10 de mayo con un familiar desaparecido

Martha Trejo Trejo tiene desaparecido a su sobrino desde 2012 cuando salió a la escuela en la Ciudad de México, y a diez años, exige justicia y localizar a sus ser querido.

Marcha para exigir justicia por personas desaparecidas. Foto: Eduardo Cabrera.

“Desde el momento que él desapareció, para la familia no hay festejos. Es gritarles y esperar respuesta en cada momento”, detalló a La Razón.

Con lágrimas por el recuerdo de su sobrino, la madre busca una respuesta del porqué se llevaron a su sobrino, dar con la verdad y esperar a ser hallado con vida.

Marcha para exigir justicia por desaparecidos. Foto: Eduardo Cabrera.

“El era un excelente estudiante y el gobierno no me ha ayudado en nada; seguimos luchando y esperando respuesta que no nos han dado”, agregó.

Marcha para exigir justicia por desaparecido Foto: Eduardo Cabrera.

El joven de séptimo semestre del IPN que estudiaba ingeniería desapareció en marzo de 2012 y su abuela sigue exigiendo justicia.

Martha Trejo es acompañada por sus familiares a todas las búsquedas que realiza en la Ciudad de México y no descarta que en algún momento lo encuentre.

