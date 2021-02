Aventaja Romo con más de 15 puntos en MH

Elecciones 2021

¿Sabe cuándo serán las próximas elecciones en la Alcaldía Miguel Hidalgo?

. Gráfico: La Razón de México

Preferencia con candidatos



Si hoy fuera la elección para Alcalde de Miguel Hidalgo, ¿por cuál partido votaría?

. Gráfico: La Razón de México

Conocimiento de candidatos a Alcalde de Miguel Hidalgo

. Gráfico: La Razón de México

Expectativa de triunfo



Más allá de sus preferencias, ¿qué partido o candidato cree que ganará la elección para Alcalde de Miguel Hidalgo?

. Gráfico: La Razón de México

METODOLOGÍA MITOFSKY está apegada al anexo 3 del capítulo VII del Reglamento de Elecciones aprobado en Sesión Extraordinaria del Consejo General, celebrada el 07 de septiembre de 2016, donde el Consejo General del Instituto Nacional Electoral establece los lineamientos y criterios generales de carácter científico para quienes ordenen, realicen y/o publiquen encuestas por muestreo, encuestas de salida y/o conteos rápidos desde el inicio del proceso electoral hasta el cierre oficial de las casillas el día de la elección:

Tamaño de muestra. 600 ciudadanos mayores de 18 años residentes en la Alcaldía Miguel Hidalgo, con credencial para votar

Población a estudio: Ciudadanos mayores de 18 años con credencial para votar residentes en la Alcaldía Miguel Hidalgo. Estos resultados “sólo tienen validez para expresar las preferencias electorales o la tendencia de la votación, así como las preferencias sobre consultas populares, de esa población en las fechas específicas del levantamiento de los datos o, en el caso de las encuestas de salida, el día de la jornada electoral”.

Fechas de levantamiento. Del 14 al 15 de Febrero de 2021

Calidad en la estimación general. Aunque cada porcentaje tiene su propio error asociado, el diseño de muestra garantiza que en las estimaciones generales al menos 95 de cada 100 veces, el error no sobrepasa el 4.0%. Los desgloses tendrán cada uno una estimación diferente dependiendo del tamaño del segmento.

Frecuencia de no respuesta a la pregunta electoral. No contestan su preferencia electoral por no querer o porque aun no saben por quién votar: 4.6%. No piensa votar por ninguna de las opciones (incluye “Anulará su votó” y “No votará”): 14.5%. General 19.1 %

Método de recolección de la información. El estudio fue llevado a cabo en viviendas particulares a través de entrevistas “cara a cara” utilizando como herramienta de recolección de datos un cuestionario, previamente estructurado mismo que es aplicado por personal calificado para esa labor (el cuestionario no es de auto-llenado).