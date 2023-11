Entrega Lía Limón al Congreso de CDMX oficio para separarse del cargo por 15 días

La alcaldesa en Álvaro Obregón, Lía Limón, entregó este lunes el oficio mediante el cual informa al Congreso de la Ciudad de México que se ausentará de sus funciones por 15 días, el cual, de acuerdo con la ley, no tiene que ser votado en el pleno del órgano legislativo.

MÁS INFORMACIÓN Lía Limón anuncia que presentará una licencia por 15 días para ausentarse en Álvaro Obregón

En conferencia de prensa, Lía Limón ratificó su decisión de participar en el proceso de selección de candidatas y candidatos del Frente Amplio Opositor a la Jefatura de Gobierno de la capital del país.

Reiteró que la avalan los resultados obtenidos en dos años de gestión en Álvaro Obregón, alcaldía que encontró hecha pedazos por el anterior gobierno de Morena y que prácticamente reconstruyó.

Afirmó que las grillas y mayoriteos no le van a impedir participar ni a negar el ejercicio de sus derechos político-ciudadanos: “si Morena cree que me van a ganar a la mala se equivocan; no me detuvieron con sus granaderos, cuando incluso me rompieron la nariz, y ya les gané en el 2021”.

Al respecto, dio a conocer que presentó ante el Congreso el juicio para la Protección de sus Derechos Político-Electorales, mediante el cual solicitó revocar la votación del 31 de octubre y reconocer el derecho que tiene para que le concedan la licencia temporal solicitada.

Asimismo, presentó una denuncia por violencia política y violencia política en razón de género ante el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México.

Subrayó que quiere ser jefa de Gobierno porque esta ciudad merece más:

Merece más seguridad.

Merece un gobierno que jale parejo con las y los ciudadanos que todos los días buscan una vida mejor para ellos y sus familias.

Merece trabajos mejor pagados.

Merece mejores servicios públicos y mejores espacios.

Merecen mejor transporte público y un metro seguro y eficiente, que puedan usar todos los días sin sentir que ponen en riesgo sus vidas.

Y, sobre todo, las mujeres que viven en la ciudad merecen un gobierno que sí las escuche, las proteja y trabaje todos los días por ellas.

En ese sentido, aseguró que de ser candidata y ganar la elección, las estancias infantiles van a regresar a toda la ciudad, habrá puntos de resguardo para mujeres que enfrenten situaciones de violencia, habrá una policía especializada para atender la violencia de género y protegerlas, regresarán los refugios, y, habrá programas para apoyar a las jefas de familia.

“Las y los ciudadanos están hablando y voy a salir a escucharlos para que tengan un gobierno que si les dé la cara y les dé respuestas”, finalizó.

¡Vamos con todo, #NoLeSaquen 💪🍋!



Vine al @Congreso_CdMex a entregar mi licencia por 15 días, para recorrer la CDMX a bordo de la #Limonsina. No me detendrán, seré la próxima jefa de gobierno. pic.twitter.com/U4ZVQ4ybXm — Lía Limón (@lialimon) November 6, 2023

