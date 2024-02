Escala choque entre Taboada y Batres por crisis hídrica en CDMX.

Este miércoles, la pasarela de los tres candidatos a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México ante la American Society of Mexico 2024, se vio inundada por la crisis del agua que se vive en la capital de la República.

El moderador preguntó a nombre de los anfitriones a cada uno de los aspirantes cómo atenderían los temas urgentes de la ciudad. Y en sus respuestas, los tres hicieron alusión a la crisis hídrica.

El abanderado de la alianza Va X la CDMX, Santiago Taboada, afirmó que tiene varias propuestas para enfrentar el fenómeno, pero que no las podía dar a conocer por estar prohibido en esta etapa.

Lo que sí comentó fue que la capital es de las pocas ciudades en el mundo en donde el agua es de un solo uso, porque no hay plantas de tratamiento.

Al terminar habló con los medios de comunicación y retó al Jefe de Gobierno, Martí Batres, a preguntarle a la gente que vive en Iztapalapa si es una fake news abrir las llaves del agua y que no salga nada. Pidió también “que le pregunte a la gente que está comprando pipas más caras; creen que diciéndolo en la mañanera van a borrar sus ineptitudes”.

Santiago Taboada responsabilizó a Batres de la crisis y afirmó: “El jefe de campaña ha sido funcionario de esta ciudad durante muchos años, primero vendía leche contaminada y en 27 años no ha metido un solo centavo al tema del agua, que se hagan responsables de que esta crisis se las debemos a ellos y si les duele, que se soben”.

El candidato adelantó que la próxima semana convocará a una rueda de prensa con especialistas en agua para exponer en dicha materia, añadió que a Morena le afecta el tema hídrico electoralmente, “por eso buscan lavarse la cara”.

“Que no se preocupen, les vamos a ganar porque Morena ya tiene escasez de votos, candidatos y muchas cosas, que se serenen como diría su presidente”, declaró.

En su participación durante el encuentro, la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Clara Brugada, aseguró que si alguien sabe de crisis de agua es ella, ya que aseguró que atendió la problemática en Iztapalapa.

Explicó: “Esta sequía viene desde hace tres años, enfrentamos las consecuencias del calentamiento global, pero no se va quedar sin agua el Cutzamala, cada año sufrimos sequías en estos meses”.

Clara Brugada. Foto: Especial

Clara Brugada sugirió crear una política de Estado en la cual se privilegie garantizar la sustentabilidad, se cambie el modelo de gestión de agua y se trabaje a nivel metropolitano y megalopolitano.

“Ni una alcaldía puede arreglar el tema del agua, porque no depende de ellas, ni siquiera la ciudad por sí misma puede resolverlo en definitiva, esto tiene que ver con un nuevo proyecto”, sostuvo la candidata.

A su vez, el candidato de Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorivski, apuntó: “El tema que tenemos que resolver hoy y lo que tenemos que discutir con toda seriedad, son los problemas gigantescos, tenemos uno enorme en materia de agua, no habrá en los próximos meses, ahí están los temas centrales”.

Chertorivski resaltó que el agua se está terminando en la metrópoli y puntualizó que durante décadas no se ha atendido el tema, por lo que ante la falta de inversión, el cambio climático, entre otros factores, la capital está en su momento más crítico.

“Los próximos meses van a ser los más complejos y difíciles en materia de agua que hayamos vivido en la historia, pero se puede resolver”, sostuvo.

El candidato del naranja propuso que se comiencen a tomar medidas extraordinarias, como bajar el consumo de agua y aplicar un programa de fuga cero, ya que gran parte del líquido se pierde en estos incidentes.

Rechazan "ofensa"

Más tarde, el Jefe de Gobierno, Martí Batres, respondió a Taboada que no le interesa debatir con él ya que sólo busca involucrarlo en sus temas, “para tener algo de presencia”.

Al terminar una conferencia de prensa, el mandatario comentó: “Aquí ni nos referimos a él, ni tenemos interés, lo que sí me llama la atención es su lenguaje, es agresivo, y recurre a la ofensa, más no a las ideas, además, no me toca debatir con él porque yo soy el Jefe de Gobierno y él es un candidato”.

En ese sentido, Batres Guadarrama reiteró que hay un “muy buen trabajo, bastante profesional” en la Ciudad de México respecto al tema del agua, pues la situación se atiende no sólo a corto plazo, sino a mediano y largo plazo.

Y remarcó: “Cada vez que hay un grupo que quiere privatizar algo empiezan a atacar y hay quienes quisieran privatizar el agua en la Ciudad de México, pero es un servicio público y es para la gente”.

Martí Batres reiteró que el Día Cero sólo existe para la oposición, “porque ya les queda muy poquito tiempo y no hallan por dónde pegar” pues, dijo, hay distintas fuentes complementarias para abastecer a la capital.