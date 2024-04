Estrenan el Cetram Indios Verdes con elevadores que no funcionan

El Gobierno de la Ciudad de México inauguró ayer el Centro de Transferencia Modal (Cetram) Indios Verdes con elevadores inservibles para atender a personas con discapacidad o a adultos mayores.

En un recorrido, La Razón observó cómo los empleados del lugar cargaron a una mujer en silla de ruedas y la ayudaron a bajar por unas escaleras eléctricas, pues el elevador no funcionaba.

Gilberto Rodríguez, usuario de la tercera edad, criticó que el elevador exclusivo para personas con discapacidad y para adultos mayores no operara desde la apertura de esta obra que tuvo un costo total de 590 millones de pesos.

El hombre lamentó la situación que vivió la mujer en silla de ruedas, pues consideró que es algo que lo desanima a salir, pues está mal de su rodilla.

Seguimos haciendo pruebas, sí está funcionando, pero seguimos haciendo pruebas. No falló de último momento, estamos haciendo pruebas. Con gente no (se habían hecho pruebas), sólo con trabajadores. Esta semana (funcionará el elevador)

René Bastida Rodríguez, Director de los Cetram

“Cuál es la prisa por abrir algo que todavía no está listo, prefieren quedar bien que dar servicios de calidad.

“Yo no me siento tan lejano de su situación, estoy mal de mi rodilla y afortunadamente ahorita puedo moverme, pero si algo me pasa, me asusta que un día quede inmovilizado y viendo esto ya ni me van a dar ganas de salir”, dijo mientras subía por una escalera eléctrica.

Ninguno de los dos elevadores a los que la mujer pudo acceder funcionaba. Luego de subirla cuidadosamente a las escaleras eléctricas, uno de los hombres que maniobraba en el traslado se acercó a otro elevador y presionó el botón para bajar a la persona, pero tampoco respondió, por lo que nuevamente la volvieron a cargar para que llegara al Metrobús.

Al respecto, el director de los Cetram, René Bastida Rodríguez, dijo a este diario que durante las pruebas previas a la apertura del lugar, el elevador sí funcionaba. Adelantó que el transcurso de esta semana los elevadores ya estarán operando.

Inauguran Cetram Indios Verdes Con inversión de 95 millones de pesos

“Seguimos haciendo pruebas, siempre ha funcionado, no falló de último momento, siempre hemos estado haciendo pruebas”, dijo el funcionario.

Posteriormente, Bastida Rodríguez explicó la falla de los ascensores. “Faltaba conectar unos cables, pero ya en unas horas funcionarán”, afirmó.

Tras la inauguración del Cetram Indios Verdes, que conecta con la Línea 3 del Metro, las Líneas 1, 3 y 7 del Metrobús, el Cablebús Indios Verdes-Cuautepec/Tlalpexco, así como las Líneas 4 y 2 del Mexicable, algunos usuarios dijeron estar sorprendidos, pues no sabían de esta puesta en operación.

“No sabía que ya estaba listo (el Cetram), no vengo mucho de este lado, pero la última vez que vine, recuerdo que me dio miedo por su aspecto, además en ese entonces fue cuando desapareció María Angela (en enero de 2023).

“Pienso que este proyecto va a favorecer a la seguridad, espero esté alumbrado por la noche y vigilado todo el día”, comentó Ximena, usuaria del Cetram.

Usuarios del Centro de Transferencia Modal hacen fila para abordar las unidades del Metrobús, ayer. Foto: Especial

Aunque el área remodelada del lugar destaca del resto del paradero de Indios Verdes por sus nuevas instalaciones, aún hay zonas a los alrededores con restos de materiales como varillas, botes de basura, madera, mallas metálicas, las cuales están rodeadas de láminas metálicas o bloques naranjas.

Alicia Mercado, otra usuaria, dijo que espera que las instalaciones se mantengan en buen estado y que se aumente la seguridad, pues es una zona peligrosa y con gran afluencia de personas.

“Estarán muy bonitas las instalaciones, pero en primer lugar no creo que duren mucho tiempo así, no hay esa cultura de cuidado; por otro lado, de nada nos sirve esta remodelación si no vamos a estar seguros, apenas hace dos meses me asaltaron aquí”, recordó.

Durante el evento de inauguración, el Jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, informó que la primera etapa de esta remodelación beneficiará a un millón de personas, pues también permitirá 95 por ciento menos tiempo en los traslados entre los distintos transportes.

Además, el mandatario local destacó que los capitalinos podrán utilizar la Tarjeta de Movilidad Integrada para acceder al Mexibús para facilitar los traslados entre la ciudad y los municipios de Ecatepec y Tecámac.

El secretario de Movilidad, Andrés Lajous, mencionó que luego de un diálogo con cerca de 600 comerciantes de la zona se acordó su reordenamiento y algunos puestos serán sustituidos.

Víctor Martínez, quien vende artículos para celular en el Cetram Indios Verdes, compartió que uno de sus colegas llevó su venta a otros puntos, pues no tenían certeza de lo que iba a pasar y la urgencia por generar ganancias era mucha.

“Hay bocas que alimentar que no pueden esperar lo que se tardan en resolver las autoridades, aquí la competencia no para y a mi carnalito ya no le salía la venta”, compartió.