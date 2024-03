‘Ellas golpearon primero’, afirma el hombre detenido por agresiones en marcha del Día de la Mujer | VIDEO

El hombre que fue detenido la tarde del viernes por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) durante las marchas por el Día de la Mujer afirmó que él no fue responsable de la agresión dado a que las asistentes a la manifestación lo agredieron primero.

En redes sociales circuló un video en el cual se mira al joven de 24 años de edad, identificado como Abraham “N”, caminar por las calles del Centro Histórico mientras es resguardado por policías, momento en el cual narra que fue agredido por las manifestantes.

“Yo necesitaba ir a mi casa, ya había salido del trabajo, y cuando me salí me empezaron a empujar porque [decían que] no puedo pasar por aquí. Es la única ruta que tengo para llegar a mi casa”, explicó a la cámara.

DETENIDO POR GOLPEAR A FEMINISTAS DURANTE EL #8M



Dice llamarse Alexander y tener 24 años.

Se coló a la protesta y agredió físicamente a algunas de las participantes.



Las policías @SSC_CDMX lo detuvieron por alterar el orden. Así lo subieron a la patrulla 👇 pic.twitter.com/eupRQ918tD — Itzel Cruz Alanís (@i_alaniis) March 9, 2024

“Ellas me empezaron a golpear primero, fueron dos contra uno, luego empezó a hacer (sic.) la tercera cuando empecé a hacer espacio para que no me lastimaran”, abundó.

La versión otorgada por el joven contrasta con la otorgada por los primeros testigos, quienes dijeron a la SSC-CDMX que el hombre se acercó en su motocicleta y comenzó a agredirlas.

El joven fue puesto a disposición del Ministerio Público, donde se informará su situación legal.

La @SSC_CDMX informa que, derivado de la denuncia de dos manifestantes que participaban en la marcha del #8M, se detuvo a un sujeto que estaba agrediéndolas físicamente. Oficiales de la Policía Auxiliar lo trasladaron a la agencia del ministerio público de la Alcaldía Cuauhtémoc. pic.twitter.com/998rZDk4rJ — Marcela Figueroa (@Maffiguer) March 9, 2024

En redes sociales, las opiniones de usuarios fueron diversas, pues algunos desestimaron la versión del joven, mientras otros afirman que su narración está respaldada por lo que se ve en el video. Otros afirman que no fue correcto que tomara la citada ruta en su motocicleta en día de marcha.

