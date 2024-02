La crisis de agua en la Ciudad de México preocupa a la ciudadanía en general, tomando en cuenta que en muchas de las alcaldías que componen la capital mexicana, actualmente reciben el suministro del agua por tandeo, ante los niveles críticos del Sistema Cutzamala. Sin embargo, hay una preocupación más: ¿alcanzará el agua para abastecer a los hospitales?

La titular de la Secretaría de Salud de la CDMX, Oliva López, habló respecto a si esta crisis de agua afectará en algún momento a los hospitales capitalinos o si es que cuentan con alguna estrategia para contrarrestar los efectos de la escasez, en caso de que alcance a los nosocomios de la ciudad.

¿Habrá agua en los hospitales de la CDMX ante la crisis hídrica?

De acuerdo a Oliva López, el suministro de agua está garantizado para la red de 35 hospitales de la Ciudad de México y sus cuatro millones de usuarios. "Tenemos un gran apoyo de Sacmex y también de las alcaldías, entonces no hemos tenido problema; se da prioridad a los hospitales y no hemos tenido ese problema, pero tenemos una estrategia de ahorro de recursos naturales, tanto de energía como de agua, no de ahora, sino de hace tiempo", indicó.

Al mismo tiempo, la titular de la Secretaría de Salud de la CDMX dio algunas recomendaciones para que la ciudadanía cuide el agua y que sea consciente de que actualmente vivimos en una situación complicada respecto al suministro de agua.

"La medida es el ahorro consciente, el uso de las recomendaciones de lavado de dientes con la llave cerrada, usar poca agua, sólo lo necesario para el enjuague bucal, por ejemplo, el lavado de manos también es importante no dejar correr el agua, el baño diario se recomienda que no se desperdicie mientras se calienta el agua, usar una cubeta, todas esas medidas, no regar con manguera", recomendó.

Ante la crisis, los hospitales no se quedarían sin agua en la CDMX. Proceso.

La escasez llega a las escuelas

Esta semana, un jardín de niños ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza, informó a los padres de familia que el plantel, que abre sus puertas a 300 alumnos y alumnas, se había quedado sin agua y que, aunque pidieron una pipa para no quedarse sin el líquido, ésta se había tardado hasta un día en llegar.

Lo que se solicitó es que al ser las pipas un beneficio para uso habitacional, desde la dirección de los planteles se insista con la alcaldía correspondiente, pero que también ayuden a presionar los padres de familia, para que las pipas lleguen y suministren agua a los planteles con falta de agua.

