“Habrá colaboración con GCDMX, pero no borrón y cuenta nueva”: Mauricio Tabe

Mauricio Tabe, alcalde electo en Miguel Hidalgo, no niega que hay temor de encontrar un “mugrero” a la salida del Gobierno morenista.

No habrá borrón y cuenta nueva, aunque tampoco linchamientos, pero sí investigaciones sobre los casos de irregularidades, advierte el próximo gobernante de esa demarcación.

En lo que respecta al Gobierno de la Ciudad de México, el panista plantea trabajar de la mano para lograr objetivos en materia de seguridad, economía y apoyos sociales; sin embargo, anticipa, también exigirá un presupuesto justo porque, desde su óptica, la alcaldía es vista como una “mina de oro” donde las aportaciones de los contribuyentes no son retribuidas con obras.

Con firmeza en los razonamientos que plantea a La Razón, Tabe Echartea dice confiar en que haya una transición de Gobierno civilizada, sin una politización innecesaria, y advierte que no se permitirá abuso en esta etapa.

¿Por qué considera que los vecinos toman este camino hacia el PAN? Lo que veo es que no hay una ciudadanía partidizada, no hay ciudadanía que esté escriturada a algún partido. Los ciudadanos se cansaron del discurso de Morena y de los pésimos resultados y salieron a votar por una noción de cambio que nosotros planteamos que es un Gobierno para todos, en donde no se pondrá el Gobierno al servicio de un partido o de un color.

Lo que la gente hoy dijo en Miguel Hidalgo es cansancio a los gobiernos que tienen sus favoritos, que toman decisiones sesgadas hacia ciertas personas sin que haya un beneficio público, sino son puros beneficios privados.

El Gobierno fue un instrumento de un grupo político y de eso se cansó y por eso dijeron: “Vamos a votar distinto”, y hubo un voto sí de castigo al Gobierno de Morena, pero también un voto de confianza a que las cosas se hagan distinto, a que se gobierne para todos y a que se hagan bien las cosas.

En los recorridos, ¿qué es lo que más comentaban los vecinos sobre cuáles son las principales problemáticas? El principal problema que hay es la inseguridad; la gente se siente insegura. Los servicios urbanos no funcionan regularmente y hay un Gobierno que otorga programas y beneficios sociales solamente a los suyos.

Específicamente, ¿qué programas? El programa La Empleadora y todos los programas sociales se asignaban solamente a los cercanos del Gobierno. Tenían una lista de liderazgos que repartían como si fueran sus recursos, como si fueran recursos privados, no estaban sujetos formalmente o realmente a las reglas de operación que deben tener para beneficiar a quienes más necesitan los apoyos.

Dejando atrás el proceso de elección, ¿habrá borrón y cuenta nueva? No, no hay borrón y cuenta nueva, pero tampoco habrá linchamientos. Habrá investigaciones sobre los casos de irregularidades.

Nosotros hemos sostenido que este periodo de transición no es un periodo de impunidad. Hemos propuesto que la transición sea civilizada, que no se politice innecesariamente; pero que sí se politice y se suba el tono con los abusos y con los abusivos, porque hay quienes aprovechan el periodo de transición y hacen lo que quieren, construyen irregularmente, toman las calles, extorsionan y eso no queremos que pase.

De todos esos casos vamos a abrir un buzón ciudadano, para que la gente que encuentre irregularidades nos lo haga saber y nosotros asumamos la voz de los vecinos y la defensa de sus intereses.

Estamos planteando que en los grandes desarrollos que se autoricen en la alcaldía, el GCDMX asigne recursos suficientes para obras que mitiguen ese desarrollo

Mauricio Tabe, Alcalde electo de Miguel Hidalgo

¿Defensa legal? Defensa legal y social, que nadie abuse en este periodo de transición y a todos los que abusan les advertimos que tendrá un alto grado de politización y de visibilización, tanto de los abusos como de los abusivos, para que no se pasen de la raya, para que entendamos la regla.

Yo no quiero llegar a la administración a recibir más problemas y la advertencia es muy clara: no hay concesiones.

¿Habrá una limpieza del personal? Habrá una limpieza en este periodo de transición; vamos a hacer una revisión muy clara. Obviamente, el personal de base se mantiene, pero el de estructura, vamos a revisar muy bien los perfiles, que sea personal de confianza. Vamos a entrar a una limpieza, no a un despido masivo.

Pondremos atención especial en aquellos que tengan fama de grilleros, de conflictivos, que representen una amenaza de boicot al Gobierno. Vamos a ponerle atención especial a los que tengan fama de corruptos y ladrones, obviamente para no mantenerlos.

Y le vamos a poner atención también a aquellos que tengan fama de agresores sexuales, porque no vamos a permitir que se extienda esa práctica, porque sí distorsiona el funcionamiento de los equipos de trabajo.

¿Cuáles son las acciones necesarias en la alcaldía, como conjunto de la población? Vamos a hacer una alcaldía que trabaje de la mano con la sociedad, con las organizaciones sociales y con fundaciones, haciendo un trabajo comunitario profundo, para romper el círculo de la violencia de las adicciones; vamos a trabajar con mujeres, con jóvenes y niños.

Vamos a trabajar de la mano con el Gobierno de la Ciudad, para mejorar la seguridad en el tema de los servicios.

Esta posición frente al Gobierno es de absoluta colaboración y esperamos también esa respuesta recíproca. No somos un Gobierno al servicio de un partido o de una ideología, somos uno que comparte los principios del PAN y los postulados que suscribimos en nuestra plataforma; sin embargo, no estamos sujetos a una ideología y orientación política y electoral.

Tenemos que servir a los ciudadanos y dar resultados, que eso es para lo que nos alquilamos. Tenemos que trabajar de la mano con el Gobierno de la Ciudad, esa es nuestra posición, aunque, por supuesto, no vamos a aceptar una condición de subordinación, no del Gobierno, sino de los vecinos frente a otros intereses.

Al anunciar la formación de la Unión de Alcaldías pidieron un presupuesto justo para las alcaldías de oposición. ¿Qué esperarían del Gobierno respecto a este llamado? Lo que no queremos es que nos releguen, que haya venganza política, que haya revanchismo, cuya estrategia sea de boicot a los gobiernos de oposición, “para que den malos resultados y de manera perversa nos vaya mejor”, eso no queremos que pase y no estamos diciendo que vaya a pasar, pero también por eso nos unimos.

No estamos pidiendo más de lo que nos corresponde. Lo que sí creemos es que debe haber mucha más correspondencia entre lo que contribuyen los vecinos de Miguel Hidalgo y lo que hay de obras y servicios.

¿Cómo quisiera ser recordado Mauricio Tabe como alcalde? Como un alcalde que cumplió lo que prometió y con el que la gente estuvo satisfecha, porque se cumplieron las expectativas, porque le hablamos con la verdad, porque adoptamos proyectos innovadores, porque planeamos una visión a largo plazo donde un trienio es el proceso de edificación de una obra de recuperación de la alcaldía.

El dato: La alcaldía Benito Juárez tiene el promedio de escolaridad más alto en la Ciudad de México, con 14.5 años; le siguen la Miguel Hidalgo, con 13.1, y Coyoacán, con 12.5 años.

Con información de David García