Habrá reducción de agua en CDMX por problemas en el Cutzamala

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres informó que a partir del 12 de enero el caudal aportado por el Sistema Cutzamala se redujo en 800 metros por segundo, sin embargo, mencionó que hay diversas acciones para recuperar caudales de agua.

Tenemos un plan para que a lo largo de 2024 se recupere el caudal que se ha venido perdiendo, por la situación que ocurre en el Cutzamala, por ello, hay una inversión para 46 obras. A través de las coordinaciones tenemos una inversión de 825 millones de pesos , explicó.

El mandatario capitalino hizo un llamado a la ciudadanía porque la parte de la cooperación es fundamental, por ello, reiteró el llamado a no regar jardines con agua potable, reducir el uso de lavadoras, no usar el agua potable para lavar autos, patios, banquetas, así como cerrar la llave mientras no se use el agua; detectar y reparar fugas en los domicilios, reutilizar el agua, reportar fugas en las calles, bañarse en 5 minutos y reusar esa agua.

En conferencia de prensa informamos que @conagua_mx notificó al @GobCDMX que a partir del 12 de enero el caudal aportado por el sistema Cutzamala se ha reducido en 800 litros por segundo.



No obstante, a pesar de la disminución, en la Ciudad de México hemos logrado reducir los… — Martí Batres (@martibatres) January 13, 2024

Además, usar una botella de agua en los excusados para reducir el uso del agua y regar las plantas con agua reutilizada. “Debemos cambiar el patrón de consumo de agua, pues se busca reducir dicho consumo en los hogares en 10 por ciento, por eso, hacemos un llamado especial a quienes campos de golf, centros deportivos para que no usen agua potable para regar los mismos, ya que se debe dar prioridad al consumo humano del agua”, aseveró.

Detalló que se va a seguir trabajando con las instancias para seguir apoyando a la ciudadanía, por ello se requiere de acciones inmediatas para cuidar el recurso en esta temporada de estiaje.