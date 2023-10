Aplica de 5:00 a 22:00 horas

Hoy No Circula: Estos autos descansan el sábado 21 de octubre en CDMX y Edomex Checa aquí que automóviles no tienen permitido circular este sábado 21 de octubre de 2023; el programa Hoy No Circula busca mejorar la calidad del aire en el Valle de México