Hoy No Circula: Estos autos no pueden transitar este sábado en el Valle de México

Por medio del programa Hoy No Circula las autoridades buscan que en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 de los 125 municipios que hay en el Estado de México haya una reducción en los gases contaminantes.

Por tal motivo, en La Razón te decimos qué aut omóviles no tienen permitido transitar este sábado 29 de octubre , último del mes.

De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), los vehículos con holograma 2 y foráneos no podrán transitar , mientras que los automóviles con holograma 1, cero, doble cero, eléctricos e híbridos quedan exentos del Hoy No Circula.

Además, los vehículos que escolares con autorización, los usados para servicios de emergencia, bomberos, seguridad pública, protección civil, trabajadores de salud y transporte público, también están exentos del Hoy No Circula .

La restricción para circular se aplica desde las 5:00 horas hasta las 22:00 horas en la Ciudad de México y la zona conurbada del Estado de México.

Cabe señalar que por no respetar el program a , el conductor puede ser multado con 20 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir mil 924 pesos.