¡Que no se te pase!

Hoy No Circula en CDMX: ¿Qué autos no transitan del 31 de octubre al 5 de noviembre de 2022? Con el objetivo de reducir las emisiones contaminantes en la capital mexicana y en la Zona Metropolitana del Valle de México, la Secretaría de Medio Ambiente establece el programa Hoy No Circula