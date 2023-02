¡Evita multas!

Hoy No Circula en CDMX: ¿qué vehículos no transitan del 20 al 25 de febrero de 2023? Con el objetivo de reducir las emisiones contaminantes y su impacto en la salud de los capitalinos, el programa Hoy No Circula se aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México; así quedó el calendario