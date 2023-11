Revisa si está el tuyo

Estos autos no pueden usarse este sábado 25 de noviembre por el Hoy No Circula Desde las 5:00 de la mañana a las 10 de la noche de este sábado 25 de noviembre, estos autos no pueden transitar debido al Hoy No Circula que se realiza en la CMDX y 18 municipios del Edomex