Inadmisible que la violencia de género se normalice en Álvaro Obregón: Lía Limón

A tejer un amplia y fortalecida red de apoyo solidario para combatir y erradicar la violencia de género en Álvaro Obregón, exhortó la alcaldesa Lía Limón a todas las mujeres de la demarcación.

Al continuar con actividades de la campaña “Únete, 16 días de Activismo Contra la Violencia de Género”, Lía Limón hizo hincapié en que la meta es que las mujeres de la alcaldía sean portadoras de una bandera, de un discurso y de acciones que contribuyan a desaparecer la violencia contra el sexo femenino y que en el futuro no haya más feminicidios, no haya más abusos, no haya más violaciones y no haya una sola mujer golpeada.

Campaña “Únete, 16 días de Activismo Contra la Violencia de Género”. Foto: Especial

te puede interesar "Pequeño y cilíndrico", así es el objeto volador no identificado derribado en Canadá

La funcionaría subrayó: “nosotras debemos tomar conciencia para ponerle un alto a la violencia, para movernos de esa relación donde hay violencia, para movernos de esa relación donde nos hacen hacer cosas a la fuerza y no permitir que se normalice”.

Al mismo tiempo, conminó a las mujeres que tienen liderazgos en las diferentes colonias a construir una red cada vez más extensa, convirtiéndose en compañeras de cualquier mujer que está en una situación de violencia, esto se trata de levantar la voz juntas, dijo, de ser capaces de acercarse, en lugar de decir mejor me callo y no me meto y acercarse a la vecina, la hija, la sobrina, la nieta, la mamá o cualquier mujer violentada; ya que en Álvaro Obregón existe un grupo fuerte de mujeres que pueden concretar ese cambio.

La funcionaria precisó que es necesario que se difundan entre todas las mujeres de la alcaldía los servicios que se prestan en auxilio de las féminas que se vean en una situación de violencia, como son los Puntos Violeta, la Casa Aliada Vania y Contacto Mujer, los que en un año ha dado resultados por demás satisfactorios.

Entre las actividades de este fin de semana en apoyo a la concientización en contra de la violencia de género, se llevó a cabo en la plaza San Jacinto un concierto de Tonana, el que dijo la alcaldesa, tiene sentido y objetivo vinculado a las mejores causas en pro de la mujer.

Asimismo, este domingo tuvo lugar una clase de defensa personal en la que participaron mujeres de toda la alcaldía.

“En Álvaro Obregón seguiremos trabajando 24/7 para que las mujeres tomen conciencia de que la violencia de género no se puede admitir de ninguna forma” Lía Limón, alcaldesa de Álvaro Obregón

Este domingo participaron en una clase de defensa personal mujeres de toda ÁO. Foto: Especial

Este domingo participaron en una clase de defensa personal mujeres de toda ÁO. Foto: Especial

cehr