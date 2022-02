Dicta INE a Sheinbaum medidas cautelares; ella, por vía jurídica

El Instituto Nacional Electoral (INE) dictó la aplicación de medidas cautelares en su vertiente de tutela preventiva a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, para que evite realizar propaganda gubernamental en el actual periodo de veda por la revocación de mandato.

La Comisión de Quejas y Denuncias resolvió la queja que presentó el PRD en contra de la mandataria capitalina por los mensajes que publicó en redes sociales el 18 de febrero, en las que destacó obras en la red hidráulica y de drenaje, y las acciones del gabinete del agua, así como la convocatoria para que la gente participe " en eso que me prohibieron hablar ”.

Por unanimidad, los integrantes de la comisión, Adriana Favela, Claudia Zavala y Ciro Murayama, determinaron que se deben aplicar las medidas cautelares por la vía de tutela preventiva contra la jefa de Gobierno, porque es la segunda ocasión en la que incurre en esta falta, ya que también hizo propaganda en el desplegado de los gobernadores de la Cuarta Transformación.

"Es la segunda medida que se emite en muy pocos días hacia la titular del Ejecutivo de la Ciudad de México, por lo que es pertinente que en esta ocasión se declare la tutela preventiva, porque estamos viendo una conducta reiterada de desapego al principio de neutralidad y de no difusión de propaganda gubernamental por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, lo primero fue el desplegado con otros titulares de Ejecutivos locales resaltando acciones del Gobierno federal y ahora acciones de Gobierno local".

La Comisión de Quejas y Denuncias no determinó la aplicación de medidas cautelares ante la expresión de Sheinbaum en la que convoca a los ciudadanos a participar "en eso que me prohibieron hablar" , porque los consejeros electorales recordaron que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) estableció que se debe hacer mención específica a la revocación .

Aunque Murayama estimó que la expresión es "insulsa", la consejera Claudia Zavala estimó que es preocupante que funcionarios como Claudia Sheinbaum traten de hacer estas convocatorias cuando saben la prohibición establecida en la Constitución.

"No podemos hacer inferencias, pero es preocupante que un servidor público sabedor de sus responsabilidades trate de hacer esta invitación que no puede hacer porque la Constitución dice que no lo puede hacer".